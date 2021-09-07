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07/09/2021 15:48

【大國博弈】外長王毅周五起訪問越南、柬埔寨、新加坡及南韓四國

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國外交部發言人汪文斌在今日的例行記者會上表示，外長王毅
將於９月１０日（本周五）至１５日（下周三）訪問越南、柬埔寨、新加坡、南韓，並同越南常
務副總理範平明主持雙邊會議。
　　此外，國務院總理李克強將於９月９日（本周四）出席以視頻方式舉行的大湄公河次區域經
濟合作第七次領導人會議。（ｗｌ）

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