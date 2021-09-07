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07/09/2021 16:08

【外儲下降】攀上五年高位後，中國８月外儲回落３７﹒７億美元

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國外儲規模７月站上５年來高位後，國家外匯管理局今日公布
，２０２１年８月末，中國外匯儲備規模為３２３２１﹒２億美元，較７月末減少３７﹒７４億
美元。
　　７月末，中國外匯儲備規模為３﹒２４萬億美元，創下２０１６年１月以來新高。
　　中國８月末黃金儲備報６２６４萬盎司（約１９４８﹒３２噸），與上個月持平，為連續
２４個月保持不變。

＊８月美元指數小幅上漲，外儲降幅０﹒１２％＊

　　外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，８月中國外儲較７月末下降３８億美元，降幅為０
﹒１２％。今年８月，中國外匯市場運行平穩，境內外匯供求基本平衡。國際金融市場上，受新
冠肺炎疫情進展、主要國家財政和貨幣政策預期等因素影響，美元指數小幅上漲，主要國家債券
價格有所下跌，全球股市總體上漲。外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額
減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯儲備規模下降。
　　當前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，外部環境錯綜複雜，國際金融市場波動性較大。但中國
持續鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，經濟保持穩定恢複態勢，發展質量繼續提升，有利
於外匯儲備規模保持總體穩定。（ｗｌ）

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