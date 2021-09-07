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即市新聞

07/09/2021 16:34

【重拳監管】銀保監：在合規開展互聯網存貸款業務等方面取得進展

　　《經濟通通訊社７日專訊》銀保監新聞發言人表示，在螞蟻集團整改工作基礎上，今年４月
２９日，「一行兩會一局」等金融管理部門聯合約談了１３家網絡平台企業，提出了自查整改工
作要求。目前，網絡平台企業正積極對照法律法規和監管要求，深入自查並制定整改方案，有序
落實整改。在完善公司治理、防範資本無序擴張、合規審慎開展互聯網存貸款業務、推動小貸和
消費金融公司合規展業、規範發展互聯網保險業務、加強消費者權益保護等方面已取得一定進展
和成效。
　　銀保監對於網絡平台企業金融業務整改工作始終堅持以下原則：一是堅持依法將金融活動全
面納入監管，所有金融業務必須持牌經營，消除監管套利。二是堅持公平監管和從嚴監管。對同
類業務、同類主體一視同仁，切實防範金融風險，維護金融穩定，對各類金融違法違規行為一如
既往堅持零容忍。三是堅持發展和規範並重。支持網絡平台企業在審慎監管前提下守正創新、規
範發展，弘揚企業家精神，激發市場主體活力和社會創造力，正確發揮科技創新驅動作用，同時
，堅決打破壟斷，維護公眾利益和公平競爭的市場秩序。（ｗｌ）

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