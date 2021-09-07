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07/09/2021 11:06

【聚焦數據】中國８月美元計出口增２５﹒６％與進口同大幅高預期

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，按美元計價，８月出口２９４３﹒２億美元，同
比增長２５﹒６％，顯著高於市場預期的增１７﹒１％；環比增長４﹒１％，比２０１９年同期
增長３７％。８月進口２３５９﹒８億美元，同比增長３３﹒１％，亦大幅高於預期的增
２６﹒８％；環比增長４﹒３％，比２０１９年同期增長３１％。當月貿易順差５８３﹒４億美
元，同比增加２﹒２％，亦多於預期的５１０﹒５億美元。
　　今年前８個月，中國進出口總值３﹒８３萬億美元，同比增長３４﹒２％，比２０１９年同
期增長２９﹒３％。其中，出口２﹒１萬億美元，同比增長３３﹒７％，比２０１９年同期增長
３０﹒３％；進口１﹒７３萬億美元，同比增長３４﹒８％，比２０１９年同期增長
２８﹒１％；貿易順差３６２４﹒９億美元，同比增加２８﹒９％。

＊８月人幣計出口同比增１５﹒７％，進口增２３﹒１％＊

　　以人民幣計，８月，進出口總值３﹒４３萬億元（人民幣．下同），同比增長１８﹒９％，
環比增長５％，比２０１９年同期增長２６﹒１％。其中，出口１﹒９萬億元，同比增長
１５﹒７％，環比增長４﹒９％，比２０１９年同期增長２８﹒６％；進口１﹒５３萬億元，同
比增長２３﹒１％，環比增長５﹒１％，比２０１９年同期增長２３﹒１％；貿易順差
３７６３﹒１億元，同比減少６﹒８％。
　　首８月累計，中國進出口總值２４﹒７８萬億元，同比增長２３﹒７％，比２０１９年同期
增長２２﹒８％。其中，出口１３﹒５６萬億元，同比增長２３﹒２％，比２０１９年同期增長
２３﹒８％；進口１１﹒２２萬億元，同比增長２４﹒４％，比２０１９年同期增長
２１﹒８％；貿易順差２﹒３４萬億元，同比增加１７﹒８％。（ｗｌ）

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