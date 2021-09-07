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07/09/2021 11:10

【大國博弈】首８月中國對美國出口增２２﹒７％進口增３６﹒５％

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國海關總署公布，今年首８月，中美貿易總值為３﹒０５萬億
元（人民幣．下同），增長２５﹒８％。其中，對美國出口２﹒２９萬億元，增２２﹒７％；自
美國進口７５２４﹒２億元，增長３６﹒５％；對美貿易順差１﹒５４萬億元，增１６﹒９％。
美國為中國第三大貿易夥伴。
　　第一及第二大貿易夥伴分別為東盟、歐盟。首８月，中國與東盟貿易總值３﹒５９萬億元，
增長２２﹒８％，佔外貿總值的１４﹒５％。對東盟出口１﹒９８萬億元，增長２１﹒３％；自
東盟進口１﹒６１萬億元，增長２４﹒８％；對東盟貿易順差３６６０﹒２億元，增加８％。
　　與歐盟貿易總值為３﹒４２萬億元，增長２２﹒１％，佔１３﹒８％。其中，對歐盟出口２
﹒０９萬億元，增長２１﹒９％；自歐盟進口１﹒３３萬億元，增長２２﹒３％；對歐盟貿易順
差７５１９﹒６億元，增加２１﹒２％。
　　日本為第四大貿易夥伴，中日貿易總值為１﹒５７萬億元，增長１２﹒３％，佔６﹒３％。
其中，對日本出口６９４９﹒２億元，增長８﹒９％；自日本進口８７７１﹒７億元，增長１５
﹒２％；對日貿易逆差１８２２﹒５億元，增加４７﹒８％。
　　同期，對「一帶一路」沿線國家合計進出口７﹒２９萬億元，增長２４﹒６％。其中，出口
４﹒１２萬億元，增長２３﹒５％；進口３﹒１７萬億元，增長２６％。（ｃｔ）

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