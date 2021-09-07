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07/09/2021 11:17

【聚焦數據】海關：鐵礦砂、原油、煤等商品進口量減價揚

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國海關總署今日公布，鐵礦砂、原油、煤等商品進口量減價揚
，天然氣進口量增價跌，大豆進口量價齊升。
　　首８個月，中國進口鐵礦砂７﹒４６億噸，減少１﹒７％，進口均價每噸１１５３﹒７元（
人民幣．下同），上漲７１﹒２％；原油３﹒４６億噸，減少５﹒７％，進口均價每噸
３０３６﹒３元，上漲３０﹒７％；煤１﹒９８億噸，減少１０﹒３％，進口均價每噸
５６０﹒７元，上漲１３﹒４％；天然氣７９３０﹒６萬噸，增加２２﹒２％，進口均價每噸
２４０１﹒７元，下跌１﹒７％；大豆６７０９﹒９萬噸，增加３﹒６％，進口均價每噸
３４７４﹒２元，上漲２７﹒８％。

＊首８月進口成品油減少１３％，均價上漲三成一＊

　　初級形狀的塑料２２８９﹒８萬噸，減少１２﹒７％，進口均價每噸１﹒１３萬元，上漲
２９﹒２％；成品油１７９６﹒３萬噸，減少１３﹒１％，進口均價每噸３８１３﹒１元，上漲
３１﹒１％；鋼材９４６萬噸，減少２２﹒４％，進口均價每噸８０８４﹒８元，上漲
３６﹒７％；未鍛軋銅及銅材３６１﹒３萬噸，減少１５﹒４％，進口均價每噸６萬元，上漲
３８﹒８％。
　　同期，進口機電產品４﹒７５萬億元，增長１７﹒７％。其中，集成電路４２４０﹒５億個
，增加２７﹒２％，價值１﹒７６萬億元，增長１６﹒５％；汽車（包括底盤）６７﹒５萬輛，
增加３１﹒２％，價值２３９０﹒２億元，增長３８﹒６％。（ｃａ）

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