【聚焦數據】海關：鐵礦砂、原油、煤等商品進口量減價揚

《經濟通通訊社７日專訊》中國海關總署今日公布，鐵礦砂、原油、煤等商品進口量減價揚

，天然氣進口量增價跌，大豆進口量價齊升。

首８個月，中國進口鐵礦砂７﹒４６億噸，減少１﹒７％，進口均價每噸１１５３﹒７元（

人民幣．下同），上漲７１﹒２％；原油３﹒４６億噸，減少５﹒７％，進口均價每噸

３０３６﹒３元，上漲３０﹒７％；煤１﹒９８億噸，減少１０﹒３％，進口均價每噸

５６０﹒７元，上漲１３﹒４％；天然氣７９３０﹒６萬噸，增加２２﹒２％，進口均價每噸

２４０１﹒７元，下跌１﹒７％；大豆６７０９﹒９萬噸，增加３﹒６％，進口均價每噸

３４７４﹒２元，上漲２７﹒８％。



＊首８月進口成品油減少１３％，均價上漲三成一＊



初級形狀的塑料２２８９﹒８萬噸，減少１２﹒７％，進口均價每噸１﹒１３萬元，上漲

２９﹒２％；成品油１７９６﹒３萬噸，減少１３﹒１％，進口均價每噸３８１３﹒１元，上漲

３１﹒１％；鋼材９４６萬噸，減少２２﹒４％，進口均價每噸８０８４﹒８元，上漲

３６﹒７％；未鍛軋銅及銅材３６１﹒３萬噸，減少１５﹒４％，進口均價每噸６萬元，上漲

３８﹒８％。

同期，進口機電產品４﹒７５萬億元，增長１７﹒７％。其中，集成電路４２４０﹒５億個

，增加２７﹒２％，價值１﹒７６萬億元，增長１６﹒５％；汽車（包括底盤）６７﹒５萬輛，

增加３１﹒２％，價值２３９０﹒２億元，增長３８﹒６％。（ｃａ）

