【譚新強專訪】中央應予港人港企「完全」國民待遇

《經濟通通訊社記者俞瑾７日報道》國務院周二（６日）出台《全面深化前海深港現代服務

業合作區改革開放方案》，拍板將前海面積擴大７倍。此重磅文件對香港有何意義？中環資產投

資行政總裁譚新強對《經濟通通訊社》表示，中央意在加緊大灣區融合，而港人應增加國民意識

之際，最高層亦需給予港人、港企「完全」國民待遇。





＊短期關鍵是雙向通關問題＊



自國務院２０１０年批准《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》，港人對前海、橫琴

、南沙等區域概念一聽就是十餘載。最新前海深港合作區擴區方案及「兩步走」發展目標，到底

有何新意？

對此，早在六、七年前已在前海開設公司的譚新強似深有體會。他指，一直期待香港金融業

北上深圳有監管政策、稅收待遇、招聘補貼等方面能享優惠，但坦承「到目前為止我未見到」。

對於新方案出爐，他認為是很好的實驗，顯示面對香港過去兩三年的社會、經濟狀況，中央

十分想加緊香港跟大灣區的融合，協助香港的年青人去內地工作以及香港的企業去內地發展。他

透露，近日跟深圳市金融辦有過溝通，但政策真正實施未必如想像中那麼容易，「面積擴大七倍

，可能先幫助地產項目發展，但對於真正的目標例如金融、科技，是否真的有幫助？我都不知道

」；而短期來看，最關鍵的無疑是雙向通關問題。

面對大灣區融合趨勢，他指，港人固然要增加國民意識、愛國愛港，但過去多年港人做不到

如此除了歷史原因或個人原因，根本上跟無法取得「完全」國民待遇有關。例如，到內地工作、

在內銀開戶等等面對好多不同的條文監管。

他續指，有些人形容，港人沒有「完全」國民待遇跟不向中央交稅有關，儘管中央未必需要

香港交稅，「但如果要交稅才可以換到一個國民待遇，都是值得。」（ｚｚ）

