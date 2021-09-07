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07/09/2021 13:12

【ＦＯＣＵＳ】８月出口意外放閃，中國抗疫紅利再顯

　　【ＦＯＣＵＳ】宏觀經濟先行指標製造業ＰＭＩ中的新出口訂單指數，８月跌穿榮枯線；惟
當月出口表現意外大超預期。究其原因，或與全球疫情再起尤其東南亞國家確診飆升，帶動防疫
用品需求回升，以及「飛單」效應重現有關。而進口煤炭、原油、鐵礦砂等齊量跌價升，顯示輸
入性通脹壓力仍揮之不去。

＊「飛單」效應帶動服裝玩具機電出口＊

　　海關總署周二（７日）公布，以美元計，８月出口按年增２５﹒６％
（預期：１７﹒１％），絕對值２９４３﹒２億美元連續第二個月刷新歷史紀錄；出口興旺，更
帶動上海港當月集裝箱吞吐量創下單月紀錄，達４３１﹒８萬個ＴＥＵ。進口則按年增
３３﹒１％（預期：２６﹒８％），貿易順差５８３﹒４億美元。
　　ＰＭＩ新出口訂單指數時隔５個月重回收縮區間，出口卻意外放閃，何解？料跟中國的抗疫
紅利效應以及歐美經濟復甦有關。其中，隨著全球疫情再次升溫，６、７、８月新增確診加速至
１１５０萬、１５７０萬、１９９０萬，直接帶動口罩等為主的紡織紗線、織物及其製品的出口
額，在連跌兩月後再次大幅回升。
　　而相比東南亞製造業重鎮越南、馬來西亞進入８月單日確診接連破頂，７月中出現一波本土
爆發之後再次基本清零的中國，受益東南亞地區「飛單」效應重現，從服裝到玩具，從集成電路
到汽車配件的出口額齊齊上升。

＊輸入性通脹壓力或推升ＰＰＩ續衝高＊
　　
　　至於進口，大宗商品價格上漲可謂觸目驚心，以首８月計，鐵礦砂、原油、煤、大豆均價分
別上漲７１％、３１％、１３％、２８％，顯示輸入性通脹壓力仍揮之不去，或推升周四（９日
）公布的８月ＰＰＩ（工業生產者出廠價格指數）續衝高至９﹒３％。
　　中國外貿高光猶在，無論是出口逆ＰＭＩ訂單指數而行，還是鐵礦石進口時隔５個月再正增
長，都有助整體經濟增速放緩逆風的壓力。
　　展望四季度，外貿增速仍大概率下行，原因包括去年底的高基數效應；美國ＧＤＰ增長見頂
回落，消費者信心走低；出口製造商成本壓力高企，航運費居高不下；國內消費需求受制收入、
房價等難以大爆發。
　　出口韌性十足，亦令分析師對央媽年內降息的預期，從之前的蠢蠢欲動降至冰點。至於下一
次降準窗口何時開啟，盯實下周三（１５日）的８月重磅數據。

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