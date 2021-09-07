【中概焦點】北京市政府否認建議國企投資滴滴：相關情況不屬實

《經濟通通訊社７日專訊》外媒早前報道北京市政府擬協調國企入股內地網約車平台滴滴出

行，北京市政府周一通過傳真回復《路透》稱，有關其正建議國企投資滴滴的相關情況不屬實。

《彭博》早前引述消息人士報道，據報北京市政府正向相關主管部門提議，由部分具有北京

市國資背景的公司入股滴滴，以獲得其控制權。滴滴其後發表聲明，該傳言為不實消息，指公司

目前正積極全面配合網絡安全審查。（ｃａ）



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