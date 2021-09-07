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07/09/2021 09:30

【大灣區】人行廣州分行：支持澳門發展人民幣清算業務，發展債券

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行廣州分行表示，做好《橫琴粵澳深度合作區建設總體方
案》的宣傳解讀，持續深化調查研究，推動細化金融支持措施，支持澳門現代金融產業發展，為
澳門經濟適度多元發展做了積極貢獻。
　　一是支持澳門發展人民幣清算業務。二是支持澳門發展債券市場。三是支持澳門發展財富管
理。四是支持澳門發展融資租賃。五是支持澳門發展綠色金融。（ｃａ）

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