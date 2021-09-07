【北交所】申萬宏源：與滬深交易所互聯互通，不必擔心抽血效應

《經濟通通訊社７日專訊》申萬宏源發表報告認為，北京證券交易所的設立，與今年以來對

大型企業反壟斷趨嚴、強調扶持中小企業的路線一脈相承。同時，北交所的誕生，與滬深交易所

三足鼎立。北交所成立後，中國境內資本市場將形成主板、科創板及創業板、北交所、新三板基

礎層及創新層的層層遞進結構，能夠有效匹配各類型、各發展階段企業的融資需求，同時匹配各

類偏好投資者，提高資本市場整體活躍度。

另外，「轉板上市」制度不變，從創新層申報不變。一是北交所與滬深交易所的錯位發展、

互聯互通的關係不變，也即「轉板上市」制度並不會因為精選層升格為交易所而取消；二是北交

所與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，即北交所的項目來源仍為掛牌滿一

年的創新層公司。



＊中小企業融資規模較小，不必擔心抽血效應＊



報告認為，２０２０年７月精選層正式設立以來，累計掛牌公司６６家，總市值約３７３７

億元人民幣，截至９月２日收盤平均ＰＥ估值２７﹒５倍，過去一年精選層融資規模不足２００

億元人民幣，不必擔心對存量板塊抽血效應。

而發展直接融資服務實體經濟的改革再獲推進，利好券商板塊。「標準化基礎資產（股票╱

基金）－機構投資者－核心資本中介」構成的資本市場架構持續完善。每輪改革後首批上市公司

整體體量並不大，對存量市場資金分流程度不強，但改革提振投資者對中國資本市場發展信心，

同時券商投行業務顯著受益資本市場建設，「券商＋機構投資者」為主的市場化的新金融體系正

加快培育。（ｃａ）

