【大國博弈】外媒：中國企業急售海外資產年內已套現１０５億美元

《經濟通通訊社７日專訊》據《彭博》報道，中國企業今年以來宣布的海外資產剝離計劃價

值達到１０５億美元（折合約８１５﹒８５億港元），創１９９８年以來第二高水平。按照目前

的速度，２０２１年可能會超過去年的１５０億美元（折合約１１６５﹒５億港元）。

中金公司中國跨境併購主管Ｂａｇｒｉｎ Ａｎｇｅｌｏｖ表示，中國企業正在主動關注自

己的資產組合，而不是單純地買入，當有好的報價時，他們就會對其進行評估。

報道指，有政府背景的首創集團和北京控股（００３９２）都在考慮出售海外資產、中國天

楹６月份同意以１８億美元售出其西班牙公司Ｕｒｂａｓｅｒ ＳＡ、首創集團正尋求以１０億

美元的價格出售其２０１４年以大約６﹒６７億美元收購的新西蘭業務。

知情人士透露，中國長江三峽集團接近達成出售其海外可再生能源資產組合２５％股權的交

易，估值可能高達２０億美元。

法國外貿銀行亞太區併購業務主管Ｍｉｒａｎｄａ Ｚｈａｏ指出，現在是變現的好時機，

這些資產在當前低利率環境下提供了不錯的回報率，對該地區的其他戰略投資者或基礎設施基金

具有吸引力。（ｃａ）

