【大國博弈】索羅斯批貝萊德投資中國是「悲劇性錯誤」

《經濟通通訊社７日專訊》國際金融大鱷索羅斯（Ｇｅｏｒｇｅ Ｓｏｒｏｓ）在《華爾街
日報》撰文，認為貝萊德大舉投資中國，對客戶資金和美國安全利益都有風險，是「悲劇性的錯
誤」，索羅斯更認為中國近期熱推「共同富裕」理念並非好現象。
索羅斯指出，現在向中國投入數十億美元是一個悲劇性的錯誤，此舉可能讓貝萊德的客戶面
臨損失，更重要的是，這將損害美國和其他民主國家的國家安全利益。他表示，貝萊德似乎誤解
了，中國表面上區分國有企業和民營企業，但實際上是政府將所有中國企業視為「一黨制國家的
工具」。
索羅斯最近的數篇評論，都在警告不要與中國建立更密切的經濟聯繫。索羅斯上個月在專欄
文章譴責中國為「全球開放社會最危險的敵人」，隨後在英國《金融時報》宣稱，美國國會應該
通過立法，將資產管理公司的投資標的限制在「實際治理結構既透明又與利益相關者保持一致的
公司」。
索羅斯的言論受到中國輿論的關注，官媒《環球時報》４日發文反擊稱，索羅斯的頭銜包括
「全球經濟恐怖分子」「陰謀家」「世界上最邪惡的人」等。
＊貝萊德大手「減持」阿里巴巴＊
貝萊德上月曾發表報告，建議投資者加大配置中國市場。貝萊德研究部門指出，隨中國資本
市場的規模及成熟程度提升，中國不應再被視為新興市場，建議中國股債資產配置應加大３倍。
貝萊德智庫（ＢＩＩ）全球首席投資策略師Ｗｅｉ Ｌｉ指出，中國在全球投資者的投資組合中
代表性不足，在全球基準指數中亦然，皆因中國擁有第二大股票及債券市場，其應該更多體現在
投資組合中。
貝萊德今年６月宣布，已取得中國監管部門批准其在中國開展公募基金業務的牌照。８月中
，貝萊德中國新視野混合型證券投資基金正式獲批，成為國內首隻外資公募基金產品。
不過值得留意的是，監管陰霾令中資科網股重挫，貝萊德第二季度大手減持７４０３萬股阿
里巴巴美股，持股價值由１９０億美元大減８８％至２２﹒３億美元。上月亦曾減持近２７８萬
股鞍鋼（００３４７）Ｈ股。另外，貝萊德本月減持１６７﹒７６萬股中金（０３９０８）；減
持１８２７萬股中軟國際（００３５４）；減持５４４萬股廣汽集團（０２２３８）。（ｃａ）
（ｚｚ）
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