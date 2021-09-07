【大灣區】港澳辦中聯辦：前海方案豐富一國兩制實踐

《經濟通通訊社７日專訊》繼研推橫琴粵澳合作區後，中央及國務院昨（６日）再宣布，擴

展目前港深前海合作區面積８倍，至１２０平方公里。港澳辦和中聯辦回應「前海方案」，稱是

豐富一國兩制實踐的重大戰略部署。



＊方案實施恰逢其時＊



港澳辦發言人表示，「前海方案」是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大部署，

是豐富「一國兩制」實踐的重大舉措，對香港經濟社會發展的重大利好，體現中央對香港長期繁

榮穩定和民生福祉的高度重視，彰顯香港在建設粵港澳大灣區的突出優勢，必將為香港發展拓展

新空間提供新機遇。香港已實現由亂轉治，正開啟由治及興的新進程，「前海方案」的實施可謂

恰逢其時。



＊破解發展空間不足的「金鑰匙」＊



中聯辦表示，「前海方案」找準國家所需和香港所長的交匯點，開闢更廣闊舞台，在香港社會大

步走出陰霾的關鍵時期，方案如同一場及時雨，是香港破解產業單一、發展空間不足、流動渠道

狹窄等問題的「金鑰匙」，又指青年人的發展關乎香港的未來，前海發展藍圖特別重視面向港澳

青年築巢引鳳，香港青年應當抓住機遇。（ｃｌ）

