【國安立法】英國更新香港旅遊建議，稱國安法適用於英國行為

《經濟通通訊社７日專訊》英國政府更新對香港的旅遊建議，官方網站在香港旅遊建議中有

關「安全及保安」部份提出警告，指香港國安法涵蓋香港境內及境外，包括在英國的行為，中國

當局可按規定拘留及審訊疑犯。

網站又提及８月１日生效的《２０２０年入境（修訂）條例草案》可阻止旅客離港，但指香

港政府承諾不會動用有關權力，只會用於阻止尋求庇護者進入香港。（ｓｌ）（ｚｚ）

