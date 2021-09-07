【選舉改革】羅健熙：尊重區議員決定，可按自己情況衡量是否宣誓

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥表示，本周開始將陸續安排區議員宣誓，未依
法宣誓者會即時喪失資格。民主黨主席羅健熙表示，得悉部分港島區議員已收到邀請出席宣誓儀
式的信件，他重申尊重每一個區議員的決定，讓他們按自己情況，衡量是否宣誓。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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