【國安立法】鄧炳強：有在囚人士企圖獄中建立勢力，危害國家安全

《經濟通通訊社７日專訊》保安局長鄧炳強表示，近期發現有還柙或在囚人士，企圖在獄中

建立勢力，製造特權招攬追隨者，危害國家安全。

鄧炳強下午會見傳媒時指，有關情況涉及多種行為，包括有人借神職人員或議員身份探監，

實則通風報信，交代有關危害國家安全資訊，同時又將在囚人士的說話向外傳達，達致裏應外合

。另外亦有在囚人士在獄中延續抗爭，例如６１２人道支援基金，會向在囚人士寄信，鼓勵繼續

抗爭。鄧炳強批評相關舉動影響在囚人士的更生機會，並會在獄中散播危害國家安全的種子。



＊有人濫用投訴制度令申訴專員介入＊



他又指，有人企圖在監獄內製造特權，透過朱古力等物品在獄中招攬追隨者，令他們更憎恨

政府。

他強調懲教所是更生的地方，希望犯錯的人反省，但如果有人刻意不讓在囚人士更生，明言

出獄後仍有資助，明顯與懲教所的理念背道而馳，如果有人希望在懲教所內成立勢力，旨在影響

中央和特區政府，就絕對與國家安全相關。他稱有人濫用投訴制度，令申訴專員介入調查，但相

信懲教人員會一如既往專業執法，令對方無法得逞。（ｃｌ）（ｚｚ）

