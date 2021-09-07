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07/09/2021 17:08

【國安立法】鄧炳強：有在囚人士企圖獄中建立勢力，危害國家安全

　　《經濟通通訊社７日專訊》保安局長鄧炳強表示，近期發現有還柙或在囚人士，企圖在獄中
建立勢力，製造特權招攬追隨者，危害國家安全。
　　鄧炳強下午會見傳媒時指，有關情況涉及多種行為，包括有人借神職人員或議員身份探監，
實則通風報信，交代有關危害國家安全資訊，同時又將在囚人士的說話向外傳達，達致裏應外合
。另外亦有在囚人士在獄中延續抗爭，例如６１２人道支援基金，會向在囚人士寄信，鼓勵繼續
抗爭。鄧炳強批評相關舉動影響在囚人士的更生機會，並會在獄中散播危害國家安全的種子。

＊有人濫用投訴制度令申訴專員介入＊
　
　　他又指，有人企圖在監獄內製造特權，透過朱古力等物品在獄中招攬追隨者，令他們更憎恨
政府。
　　他強調懲教所是更生的地方，希望犯錯的人反省，但如果有人刻意不讓在囚人士更生，明言
出獄後仍有資助，明顯與懲教所的理念背道而馳，如果有人希望在懲教所內成立勢力，旨在影響
中央和特區政府，就絕對與國家安全相關。他稱有人濫用投訴制度，令申訴專員介入調查，但相
信懲教人員會一如既往專業執法，令對方無法得逞。（ｃｌ）（ｚｚ）

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