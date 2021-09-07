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07/09/2021 18:09

【新冠肺炎】李家超視察竹篙灣外傭抵港檢疫設施，籌備進展良好

　　《經濟通通訊社７日專訊》政務司司長李家超今日下午到大嶼山竹篙灣檢疫中心，視察開放
檢疫中心部分單位供抵港外傭作檢疫用途的工作進展。
　　在勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始、勞工處處長孫玉菡及民眾安全服務
隊（民安隊）處長羅仁禮陪同下，李家超到檢疫中心視察籌備工作，並聽取各部門介紹最新工作
進展。檢疫中心由政府自行營運，各部門現正加緊準備場地和人手調配、開發電腦預約系統和付
款安排，以及制訂保安、清潔、運輸、檢測、膳食、物資採購等各項營運細節，目前籌備工作進
展良好。

＊冀本月２０日開放使用８００個單位＊

　　政府現時的目標是在９月２０日開放使用檢疫中心第一期及第二期共８００個單位，並預計
於開放前約一星期啟用電腦預約系統。有關具體安排將於本周稍後公布。
　　連同早前參與的檢疫酒店提供的４０９個房間，全港將提供約１２００個單位予從不同國家
抵港的外傭進行強制檢疫。持有由印度、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓或泰國相關主管當
局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的外傭，須入住指定檢疫設施。（ｃｌ）

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