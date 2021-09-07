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即市新聞

07/09/2021 08:03

【大行炒Ｄ乜】恒大遭高盛降至賣出，麥格理升中鋁四成一目標

　　《經濟通通訊社７日專訊》表列大行最新評級及目標價：

股份╱編號　　　　　大行╱券商　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　　前收市價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　　（元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
微創醫療（００８５３）瑞信　　６０﹒００→５０﹒００　維持中性　　　　　　５０﹒７０
　　　　　　　　　　　
錦欣生殖（０１９５１）瑞信　　２１﹒２０→１８﹒５０　維持跑贏大市　　　　１３﹒５０

中鋁　（０２６００）麥格理　　　９﹒５０→１３﹒４０　維持跑贏大市　　　　　５﹒９６

恆大　　（０３３３３）高盛　　１５﹒６０→　３﹒００　中性→賣出　　　　　　３﹒８７
　
和諧汽車（０３８３６）建銀國際　　　　　首予７﹒２０　首予跑贏大市　　　　　４﹒４１
　
金界控股（０３９１８）大摩　　　７﹒００→　７﹒３０　中性→增持　　　　　　６﹒０３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
表列較早前部分大行評級及目標價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國平安（０２３１８）高盛　　１１７﹒００→１０１﹒００　維持買入　　　　６０﹒７５

中國人壽（０２６２８）高盛　　　２３﹒００→　２０﹒００　維持買入　　　　１３﹒５０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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