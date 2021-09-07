【大行炒Ｄ乜】恒大遭高盛降至賣出，麥格理升中鋁四成一目標

《經濟通通訊社７日專訊》表列大行最新評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

微創醫療（００８５３）瑞信 ６０﹒００→５０﹒００ 維持中性 ５０﹒７０



錦欣生殖（０１９５１）瑞信 ２１﹒２０→１８﹒５０ 維持跑贏大市 １３﹒５０



中鋁 （０２６００）麥格理 ９﹒５０→１３﹒４０ 維持跑贏大市 ５﹒９６



恆大 （０３３３３）高盛 １５﹒６０→ ３﹒００ 中性→賣出 ３﹒８７



和諧汽車（０３８３６）建銀國際 首予７﹒２０ 首予跑贏大市 ４﹒４１



金界控股（０３９１８）大摩 ７﹒００→ ７﹒３０ 中性→增持 ６﹒０３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表列較早前部分大行評級及目標價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國平安（０２３１８）高盛 １１７﹒００→１０１﹒００ 維持買入 ６０﹒７５



中國人壽（０２６２８）高盛 ２３﹒００→ ２０﹒００ 維持買入 １３﹒５０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！

► 立即行動