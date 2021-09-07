【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒５億人幣，買騰訊沽港交所

《經濟通通訊社７日專訊》恆指低開７４點，報２５８２７點。最高升２７４點報

２６１７６點，最低跌７４點報２５８２７點。恆指收報２６１６３點，升２６１點或

１﹒０１％。

按額度計算，北水全日淨流入３６﹒５億元人民幣，增加１３１﹒８％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、快手（０１０２４）；淨賣出

最多的依次是香港交易所（００３８８）、中國平安（０２３１８）、中芯國際（００９８１）

。

主板成交１４６３﹒１７億元減少１５％。其中港股通成交３７０﹒４億元，佔總成交

２５﹒３％。



＊中證監：北交所成立對港交所略有負面影響＊



對於設立北京證券交易所（北交所），麥格理發研究報告指，北交所的成立目的是為了支持

中小型企業發展、打開中國的資本市場以及壓抑經濟過度依賴借貸，這與中國政府推行「共同富

裕」和「資本市場改革」的路徑相符。中國證監會指出，北交所將建基於現行新三板的「精選

層」，同時試點基於註冊制的上市系統。報告認為對港交所和上交所的科創板稍有負面影響，但

有利於中小型企業於新三板上市，對券商經紀和創投基金也有正面影響。

騰訊控股升３﹒４８％報５０５元，北水淨買入９﹒４億元。藥明生物升３﹒８９％報

１２０﹒３元，北水淨買入４﹒２億元。快手升３﹒３８％報９３﹒２元，北水淨買入３﹒３億

元。

香港交易所升２﹒１３％報４９８元，北水淨賣出２﹒６億元。中國平安升０﹒６６％報

６０﹒７５元，北水淨賣出２﹒６億元。中芯國際跌０﹒４２％報２３﹒９５元，北水淨賣出

１﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ９﹒３９

藥明生物 （０２２６９） ４﹒１９

快手 （０１０２４） ３﹒３０

美團 （０３６９０） ２﹒６６

廣汽集團 （０２２３８） ２﹒１１



淨沽出最多港股：

香港交易所 （００３８８） －２﹒６４

中國平安 （０２３１８） －２﹒６１

中芯國際 （００９８１） －１﹒８８

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒７１

東岳集團 （００１８９） －１﹒２５

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