《日入而息》「來港易」下周三推出，內地８月外貿數據遠勝預期

《今天重點》﹡林鄭稱本港２１日本地清零，回港易明日凌晨起恢復；來港易本月１５日推

出，每日有２０００個名額

﹡林鄭稱２１１名區議員分批宣誓，港島區議員周五宣誓；任何人公開宣稱不

依法行事，不可自稱為公民社會組織；航空業疫後可逐步復甦，預告中央支

持香港措施陸續有來

﹡傳內地最大房產中介貝殼找房擬來港上市籌約１５６億

﹡中國８月美元計出口增２５﹒６％與進口同大幅高預期

﹡攀上五年高位後，中國８月外儲回落３７﹒７億美元

﹡本港新增６宗輸入確診個案，全部曾接種疫苗



《即日市況》﹡恆指高收１９０點報２６３５３，科指升１０９點報６８８７



《深滬股市》﹡上月進出口強勁，滬綜指收升１﹒５％刷逾半年新高



《美元匯價》﹡歐元短線或１﹒１８－１﹒１９整固；歐元最新報１﹒１８６８╱７１，日

圓最新報１０９﹒９６╱９８



《公司業績》﹡陽光房地產基金（００４３５）全年虧損收窄至２﹒３４億元，末期分派

１３﹒１仙



《公司資訊》﹡六福集團（００５９０）關聯公司注冊資本增一倍至２億元

﹡傳海倫司（０９８６９）中間價１９﹒７７元定價

﹡傳諾威健康及堃博醫療上市前推介，擬共籌約１４０億

﹡安樂工程（０１９７７）培訓中心正式啟用

﹡百盛（０３３６８）將從合資公司撤資，訂立撤資框架協議

﹡阿里巴巴（０９９８８）女員工性侵案司法有定論、相信正義

﹡新興印刷（０１９７５）就惠州廠房訂立臨時租賃協議

﹡傳內地最大房產中介貝殼找房擬來港上市籌約１５６億

﹡有線電線（０１０９７）引入ＨＩＴＳ及ＨＩＴＳ ＭＯＶＩＥＳ頻道

﹡恆生（０００１１）理財通準備工作就緒，全年計劃增聘５００名員工

﹡香港科技探索（０１１３７）８月訂單商品交易額升１８％至６﹒３億

﹡中駿集團控股（０１９６６）８月份合同銷售金額按年跌１３％至８０﹒６

億元人民幣

﹡中銀香港（０２３８８）線上按揭月均申請增近兩倍，料本港樓價全年升最

多一成

﹡藍河控股（００４９８）五個月未變現公平價值虧損約１０﹒７２億元

﹡香港通訊國際控股（００２４８）出售匯豪峰單位，涉代價１２３０萬元



《神州民企》﹡央媒曝遊戲帳號租賣已成產業鏈，騰訊向多家平台起訴要求停止服務

﹡吉利控股旗下曹操出行完成３８億元人民幣Ｂ輪融資

﹡美的置業（０３９９０）首８個月合同銷售金額按年升４１％

﹡恆鼎實業（０１３９３）８月原煤產量跌１５％



《中國要聞》﹡中國８月美元計出口增２５﹒６％與進口同大幅高預期

﹡海關表示鐵礦砂、原油、煤等商品進口量減價揚

﹡中國社會福利基金會涉嫌套捐，相關項目帳戶已封存

﹡長江形成今年首個洪水，三峽水庫開閘洩洪

﹡國家組織冠脈支架集採中選產品供應充足

﹡人行１００億逆回購利率持平，續收水４００億元；小微企業融資續呈「量

增、面擴、價降」態勢；再新增３０００億元支小再貸款，平均利率

５﹒５％；降準後金融機構流動性充足，不會出現大缺口；存款市場競爭秩

序改善，小微企融資成本下降

﹡工信部公示能源車補助情況，比亞迪四年獲４０億補貼；加大中小企支持，

部分優惠政策到期後將接續；已培育４７６２家「專精特新」小巨人企業

﹡內地開展綠色電力交易試點，構建以新能源為主體系統

﹡易會滿稱研拓滬深港通標的，交易所要研究四方面問題

﹡上海虹橋樞紐未來五年稅收收入年均增幅至少１０％

﹡上海銀保監向上海華瑞銀行開出５２０﹒５８萬元罰單

﹡北京市政府否認建議國企投資滴滴：相關情況不屬實

﹡８月上海二手房成交同比跌四成，為今年最大幅度下跌

﹡恆大困局誰人之過？經濟學家發文批網紅分析師「忽悠」許家印

﹡淨網行動成果表示４８００網站關閉，刪４０餘萬條信息

﹡銀保監表示在合規開展互聯網存貸款業務等方面取得進展；外資銀行總資產

３﹒７萬億元，險企近２萬億；房貸增速創八年低，促對剛需群體差異化支

持；河南暴雨保險業估損１２４億，結案率６７％；理財存量整改完成七成

，不合規規模降９８％；加快研究推進新能源汽車保險等產品創新開發

﹡淘寶直播表示１１萬農民成主播，帶動農產品成交５０億

﹡教育部三部門表示校外培訓機構統一登記為非營利性機構

﹡避談「地產」二字，保利地產簡稱改為保利發展



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１７４２８點



《其他消息》﹡范國威高院申請保釋被拒

﹡陳茂波為消費券手續混亂致歉，仍有數千人未補辦手續

﹡英國更新香港旅遊建議，稱國安法適用於英國行為

﹡林鄭稱２１１名區議員分批宣誓，港島區議員周五宣誓；任何人公開宣稱不

依法行事，不可自稱為公民社會組織；航空業疫後可逐步復甦，預告中央支

持香港措施陸續有來

﹡徐英偉稱宣誓過程簡單，不合要求即失資格停發薪津

﹡區議員宣誓須真誠莊重，必須穿商務服裝禁帶危險物品

﹡羅健熙稱區議員宣誓安排太遲，民建聯表示會全力配合；尊重區議員決定，

可按自己情況衡量是否宣誓

﹡機場第三跑道鋪設工程完成，料明年下半年啟用

﹡證監會表示未來應擴大監管範圍至虛擬資產，須打擊無牌加密貨幣交易

﹡支聯會下午到警察總部遞交回信；支聯會拒交資料，警方嚴厲譴責

﹡金管局表示８月底官方外匯儲備資產增至４９７０億美元

﹡鄧炳強稱有在囚人士企圖獄中建立勢力，危害國家安全

﹡鄭若驊稱《前海方案》探索完善港資港法港仲裁，建司法協助新機制

﹡何文田新盤傲玟３７９伙被取消預售樓花同意書

﹡高銀集團通知銷監局傲玟５月底已暫停出售

﹡第二季強積金總資產按年增２６％，自願性供款創新高；第二季以永久離港

為由提取強積金申索８０００宗按季增４％

﹡ＡｌｉｐａｙＨＫ與支付寶（澳門）即日起提供跨境匯款服務

﹡深股通額度全日用近４９億元，外資連續１２日淨流入；滬股通額度全日用

５６億元，陸股通淨流入近６１億元

﹡執照醫生醫學會表示要求非本地培訓醫生考執業試才是最公平

﹡摩根資產管理推出首個主題型多元資產基金

﹡黑桃特殊目的收購公司今日起分開交易其Ａ類普通股及認股權證

﹡ＴＨＥ ＨＯＬＢＯＲＮ最快周四開價，下周末開售



《大國博弈》﹡Ｈｕｇｏ Ｂｏｓｓ等企涉新疆供應商，遭德組織起訴

﹡外長王毅周五起訪問越南、柬埔寨、新加坡及南韓四國

﹡外媒表示中國企業急售海外資產年內已套現１０５億美元

﹡易會滿稱主要金融中心不應成為打壓制裁他國工具

﹡首８月中國對美國出口增２２﹒７％進口增３６﹒５％

﹡索羅斯批貝萊德投資中國是「悲劇性錯誤」



《大灣區》﹡人行廣州分行表示支持澳門發展人民幣清算業務，發展債券

﹡中央推深化前海方案，中總歡迎港深加強全方位合作

﹡林鄭稱前海港深合作區擴大７倍，為港經濟提供更大動力；林鄭歡迎前海方

案，冀香港社會各界把握機遇

﹡港澳辦中聯辦表示前海方案豐富一國兩制實踐



《新冠肺炎》﹡本港新增６宗輸入確診個案，全部曾接種疫苗

﹡中國疾控中心表示中秋國慶假期不提倡聚集和聚會

﹡國家衛健委表示全國完成全程接種人數近９﹒７億人

﹡日出康城領都２座封區強檢，無發現確診個案

﹡竹篙灣檢疫中心本月２０日開放，下周接受外傭預約

﹡林鄭稱本港２１日本地清零，回港易明日凌晨起恢復；來港易本月１５日推

出，每日有２０００個名額

﹡「即日籌」接種疫苗安排擴至安老院建造業等特定群組

﹡中大要求全校師生接種疫苗，否則兩周一檢

﹡劉宇隆稱青年接種科興抗體比成人高，籲降年齡門檻

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