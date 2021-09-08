【綠色電力】四電力股齊登十大淨掃貨榜，惟轉吼環保股更上算？

《經濟通通訊社記者梁凱菱８日報道》眼見港股今日早市初段變動不大，惟電力股等公用事

業類股票強勢跑出，目前升幅有約２％，遠超第二位的紙業類股票逾１個百分點。事關內地最新

開展綠色電力交易試點工作，再次掀動新能源發電股的神經。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截

至今早１１時２５分，一共四隻相關股份登上資金淨主動買入十大股份位置。除華潤電力

（００８３６）錄逾２億元資金淨掃貨外，中國電力（０２３８０）、中廣核電力

（０１８１１）及龍源電力（００９１６）均有逾１億資金淨主動買入，後兩者更破頂。強勢股

具資金流向配合，追入值博率高嗎？



＊追入華潤電力風險高，提防射擊之星未能被破壞＊



綠色電力交易是指用電企業直接對接光伏、風電等發電企業，購買綠色電能，並獲相應綠色

電力消費認證。據發改委透露，近期參與綠色電力交易的企業，以風電和光伏發電為主，逐步擴

大到水電等其他可再生能源。

不過，去年年底至今年年初持續受捧的光伏股卻不見蹤影，接連跑出的是業務多元的華潤電

力，其業務覆蓋火力、風力、水力及光伏發電！

華潤電力今早一度抽升近８％，高見２１﹒８元，輕微升破保歷加通道頂部，惟與周一（６

日）創出的歷史高位２２﹒７元差４％。事實上，華潤電力當日錄得「射擊之星」利淡轉向形態

，意味隨後兩至三個交易日，必須出現高於「射擊之星」的高位的收市位，才可破壞「射擊之星

」。今日已是第二個交易日，需提防明日收市位未破企穩於２２﹒７元之上。觀乎其他技術分析

指標如ＳＴＣ及ＲＳＩ，分別已出現至少一次頂背馳，股價有條件出現短期調整，高追風險不輕

。

參考早市資金流向，雖整體及非散戶主動買沽比率均理想，前者達７０：３０，後者更高達

８２：１８，反映非散戶買家更進取入市。可惜，高位沽壓尤重，現價升幅收窄一半至４％，報

２１﹒１５元，即市較強力的好淡分界線在２１﹒５元。值得一提的是，投資者亦需提防今日收

市時，陰陽燭再度出現「射擊之星」。



＊熊麗萍：龍源電力可小注部署，環保、燃氣股值得留意＊



撇除上文提及的華潤電力外，四隻電力股中，走勢最理想的是主力從事風力發電的龍源電力

，主要因為日內陽燭身軀夠長、成交量已明顯超越上日，且ＳＴＣ、ＲＳＩ均未見頂背馳，反映

上升動力未有減弱。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上亦同意龍源電力走勢仍可觀，且８月一度調整近兩成一，股價逐級上升，較

直線拉升的股份健康，認為可小注吸納。她又提到，內地目前對減排限制標準高且急促，整體板

塊仍有上升空間，惟建議趁調整才吸納較高追上算。

熊麗萍點名提到部分環保股近日接力上升，如光大環境（００２５７）、天津創業環保

（０１０６５）等，直言這類股份早前被市場忽略，現時估值仍較便宜，相信值得留意。又指出

，燃氣股亦有潛力，惟目前尚未發力，需觀察資金流向才作部署。事實上，市值較大的兩隻燃氣

股－－新奧能源（０２６８８）及中國燃氣（００３８４）的股價走勢顯然未及上文提及的新能

源股，後者過去五個交易日平均更錄得資金淨主動賣出。

