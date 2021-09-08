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即市新聞

08/09/2021 11:29

【綠色電力】四電力股齊登十大淨掃貨榜，惟轉吼環保股更上算？

　　《經濟通通訊社記者梁凱菱８日報道》眼見港股今日早市初段變動不大，惟電力股等公用事
業類股票強勢跑出，目前升幅有約２％，遠超第二位的紙業類股票逾１個百分點。事關內地最新
開展綠色電力交易試點工作，再次掀動新能源發電股的神經。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截
至今早１１時２５分，一共四隻相關股份登上資金淨主動買入十大股份位置。除華潤電力
（００８３６）錄逾２億元資金淨掃貨外，中國電力（０２３８０）、中廣核電力
（０１８１１）及龍源電力（００９１６）均有逾１億資金淨主動買入，後兩者更破頂。強勢股
具資金流向配合，追入值博率高嗎？

＊追入華潤電力風險高，提防射擊之星未能被破壞＊

　　綠色電力交易是指用電企業直接對接光伏、風電等發電企業，購買綠色電能，並獲相應綠色
電力消費認證。據發改委透露，近期參與綠色電力交易的企業，以風電和光伏發電為主，逐步擴
大到水電等其他可再生能源。
　　不過，去年年底至今年年初持續受捧的光伏股卻不見蹤影，接連跑出的是業務多元的華潤電
力，其業務覆蓋火力、風力、水力及光伏發電！
　　華潤電力今早一度抽升近８％，高見２１﹒８元，輕微升破保歷加通道頂部，惟與周一（６
日）創出的歷史高位２２﹒７元差４％。事實上，華潤電力當日錄得「射擊之星」利淡轉向形態
，意味隨後兩至三個交易日，必須出現高於「射擊之星」的高位的收市位，才可破壞「射擊之星
」。今日已是第二個交易日，需提防明日收市位未破企穩於２２﹒７元之上。觀乎其他技術分析
指標如ＳＴＣ及ＲＳＩ，分別已出現至少一次頂背馳，股價有條件出現短期調整，高追風險不輕

　　參考早市資金流向，雖整體及非散戶主動買沽比率均理想，前者達７０：３０，後者更高達
８２：１８，反映非散戶買家更進取入市。可惜，高位沽壓尤重，現價升幅收窄一半至４％，報
２１﹒１５元，即市較強力的好淡分界線在２１﹒５元。值得一提的是，投資者亦需提防今日收
市時，陰陽燭再度出現「射擊之星」。

＊熊麗萍：龍源電力可小注部署，環保、燃氣股值得留意＊

　　撇除上文提及的華潤電力外，四隻電力股中，走勢最理想的是主力從事風力發電的龍源電力
，主要因為日內陽燭身軀夠長、成交量已明顯超越上日，且ＳＴＣ、ＲＳＩ均未見頂背馳，反映
上升動力未有減弱。
　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》上亦同意龍源電力走勢仍可觀，且８月一度調整近兩成一，股價逐級上升，較
直線拉升的股份健康，認為可小注吸納。她又提到，內地目前對減排限制標準高且急促，整體板
塊仍有上升空間，惟建議趁調整才吸納較高追上算。
　　熊麗萍點名提到部分環保股近日接力上升，如光大環境（００２５７）、天津創業環保
（０１０６５）等，直言這類股份早前被市場忽略，現時估值仍較便宜，相信值得留意。又指出
，燃氣股亦有潛力，惟目前尚未發力，需觀察資金流向才作部署。事實上，市值較大的兩隻燃氣
股－－新奧能源（０２６８８）及中國燃氣（００３８４）的股價走勢顯然未及上文提及的新能
源股，後者過去五個交易日平均更錄得資金淨主動賣出。

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