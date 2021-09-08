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即市新聞

08/09/2021 17:00

《盤後部署》恒指受制於５０天線，２５８００有較大支持

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股假期後復市，高盛下調美國今年經濟增長預測，道指低
開再收跌２６９點。港股今早造好，一度升逾２００點至最高２６５６０點，濠賭股受港府宣布
「來港易」消息刺激而全線造好，銀娛（０００２７）收升４﹒９６％報５４元，為表現最佳藍
籌。惟大市迫近５０天移動平均線後有沽壓，最終大市轉升為跌，恆指收報２６３２０，微跌３
２點或跌０﹒１２％，主板成交１５２１﹒９６億元。國企指數收報９４４９，跌１８點或跌０
﹒２０％。恆生科技指數收報６８７１，跌１６點或跌０﹒２４％。
　　今早Ａ股一度造好，惟之後同樣轉跌，最終上證綜合指數收報３６７５，跌１點或跌０﹒０
４％，成交６７４３﹒４８億元人民幣。深證成份指數收報１４６８８，跌１４點或跌０﹒１０
％，成交８００４﹒３６億元人民幣。

＊恆指升勢受制５０天線，觀望２５８００支持＊

　　恆指扭轉兩日升勢，反映５０天線為短期較大技術性阻力位，未有重大利好消息下，要突破
此關並不容易。成交量方面，今日跌市成交量與早兩日升市相若，亦少於上周五的跌市，沽壓未
至於太大。今日與昨日最低位均在２６１００點之上，故明天若收於高於２６１００點，大市仍
有望維持升勢。若再向下，支持位在２０天線約２５８００點水平，之後亦大有機會在２５８０
０至２６５００點上落。
　　板塊方面，鋁業股受鋁價飆升而持續炒高，惟以中鋁（０２６００）為例，９ＲＳＩ已超過
８０，出現超買情況，故亦有機會向下調整。（ｈｃ）

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