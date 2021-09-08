《異動股》穆迪降恒大至「Ｃａ」評級，恒大跌逾１％續創逾４年低

《經濟通通訊社８日專訊》恆大（０３３３３）現價跌１﹒４％，報３﹒５２元，盤中低見

３﹒４９元創逾４年低；成交約２５１萬股，涉資８７９萬元。

國際信貸評級機構穆迪宣布，將中國恆大及其子公司的企業家族評級從「Ｃａａ１」下調至

「Ｃａ」，評級展望維持「負面」。這是時隔不到兩月，恆大評級再被穆迪調降，亦是穆迪年內

第三度下調恆大信用評級，顯示這家內房企業面臨的市場質疑進一步加劇。

恆大系普遍走低，恆騰（００１３６）跌２﹒５５％，報３﹒４４元；恆大汽車（００７０

８）跌７﹒０９％，報６﹒８１元。

現時，恆生指數報２６３９８，升４４點或升０﹒１７％，主板成交５１﹒６６億元。國企

指數報９４９１，升２３點或升０﹒２５％。

上證綜合指數報３６７１，跌５點或跌０﹒１４％，成交９８﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１４６９３，跌９點或跌０﹒０７％，成交１３１﹒１３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆騰 （００１３６） ３﹒５３元 無升跌

恆大汽車（００７０８） ７﹒１５元 跌２﹒４６％

恆大物業（０６６６６） ４﹒９８元 升０﹒２０％

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（ｋｓ）

