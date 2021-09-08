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即市新聞

08/09/2021 09:34

《異動股》穆迪降恒大至「Ｃａ」評級，恒大跌逾１％續創逾４年低

　　《經濟通通訊社８日專訊》恆大（０３３３３）現價跌１﹒４％，報３﹒５２元，盤中低見
３﹒４９元創逾４年低；成交約２５１萬股，涉資８７９萬元。
　　國際信貸評級機構穆迪宣布，將中國恆大及其子公司的企業家族評級從「Ｃａａ１」下調至
「Ｃａ」，評級展望維持「負面」。這是時隔不到兩月，恆大評級再被穆迪調降，亦是穆迪年內
第三度下調恆大信用評級，顯示這家內房企業面臨的市場質疑進一步加劇。
　　恆大系普遍走低，恆騰（００１３６）跌２﹒５５％，報３﹒４４元；恆大汽車（００７０
８）跌７﹒０９％，報６﹒８１元。
　　現時，恆生指數報２６３９８，升４４點或升０﹒１７％，主板成交５１﹒６６億元。國企
指數報９４９１，升２３點或升０﹒２５％。
　　上證綜合指數報３６７１，跌５點或跌０﹒１４％，成交９８﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６９３，跌９點或跌０﹒０７％，成交１３１﹒１３億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆騰　　（００１３６）　　　３﹒５３元　　　無升跌
　　恆大汽車（００７０８）　　　７﹒１５元　　　跌２﹒４６％
　　恆大物業（０６６６６）　　　４﹒９８元　　　升０﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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