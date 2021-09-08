《異動股》騰訊（７００）升近２％市值重返五萬億

《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）升１﹒８４％，報５２５元，盤中最高見５

２６﹒５元創約一個半月高，成交約６６３萬股，涉資３４﹒７５億元。現價計暫連升三日，累

計升幅７﹒５８％。

集團市值重返５﹒０４萬億。

據騰訊報表披露，於９月７日曾回購６﹒９２萬股，每股作價介乎５１０－５１６元，涉資

約３５５８萬元。

至今騰訊累計購回２２３﹒１８萬股，佔公司股本０﹒０２３２６％。

現時，恆生指數報２６４８４，升１３０點或升０﹒４９％，主板成交２１８﹒３２億元。

國企指數報９５１５，升４７點或升０﹒５０％。恆生科技指數報６９２６，升３８點或升０﹒

５６％。

即月期指新報２６３７３，升１４８點，低水１１１點。即月國指期貨報９４８９，升６４

點，低水２６點。即月科指期貨新報６９２６，升４８點，低水２０點。

上證綜合指數報３６８３，升６點或升０﹒１８％，成交１２２３﹒２６億元人民幣。深證

成份指數報１４７７２，升７０點或升０﹒４８％，成交１４２９﹒０４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ５２５﹒００元 升１﹒８４％

閱文 （００７７２） ７０﹒２５元 升０﹒７９％

同程藝龍（００７８０） １８﹒５０元 升２﹒１０％

易鑫 （０２８５８） １﹒７２元 跌０﹒５８％

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（ｎｓ）

