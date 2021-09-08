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即市新聞

08/09/2021 09:47

《異動股》騰訊（７００）升近２％市值重返五萬億

　　《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）升１﹒８４％，報５２５元，盤中最高見５
２６﹒５元創約一個半月高，成交約６６３萬股，涉資３４﹒７５億元。現價計暫連升三日，累
計升幅７﹒５８％。
　　集團市值重返５﹒０４萬億。
　　據騰訊報表披露，於９月７日曾回購６﹒９２萬股，每股作價介乎５１０－５１６元，涉資
約３５５８萬元。
至今騰訊累計購回２２３﹒１８萬股，佔公司股本０﹒０２３２６％。
　　現時，恆生指數報２６４８４，升１３０點或升０﹒４９％，主板成交２１８﹒３２億元。
國企指數報９５１５，升４７點或升０﹒５０％。恆生科技指數報６９２６，升３８點或升０﹒
５６％。
　　即月期指新報２６３７３，升１４８點，低水１１１點。即月國指期貨報９４８９，升６４
點，低水２６點。即月科指期貨新報６９２６，升４８點，低水２０點。
　　上證綜合指數報３６８３，升６點或升０﹒１８％，成交１２２３﹒２６億元人民幣。深證
成份指數報１４７７２，升７０點或升０﹒４８％，成交１４２９﹒０４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　５２５﹒００元　　　升１﹒８４％
　　閱文　　（００７７２）　　　７０﹒２５元　　　升０﹒７９％
　　同程藝龍（００７８０）　　　１８﹒５０元　　　升２﹒１０％
　　易鑫　　（０２８５８）　　　　１﹒７２元　　　跌０﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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