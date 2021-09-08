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即市新聞

08/09/2021 12:45

《午市前瞻》恒指５０天線有阻力，專家指港股未有焦點刺激後市

　　《經濟通通訊社８日專訊》恆生指數半日收市報２６２１７，跌１３６點或０﹒５２％，主
板成交８７０﹒３８億元。恆生中國企業指數報９４２１，跌４６點或０﹒４９％。恆生科技指
數報６８２５，跌６２點或０﹒９１％。

＊葉尚志：鋁價或波動，中鋁回落至５﹒６元才可考慮＊

　　恆指早上承接升勢開升，惟升至５０天移動平均線約２５６００水平後有明顯阻力，轉頭向
下。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，大市前兩星期都升，屬低位反彈
趨勢，本周目前已再升約３００點，故將會有水平整固壓力。而且，現時升勢動力主要來自Ａ股
造好，港股目前未有太大利好因素刺激，故後市有機會整固至２５８００點支持位。
　　內地鋁礦需求增加，加上佔全球四分之一鋁土礦產的幾內亞發生政變，鋁價飆升，刺激鋁業
股造好。葉尚志指，由政局關係引起的價格急升較為波動，近期鋁價及鋁業股價已升約兩成，長
遠股價支持需按其基本需求而定，而因不少汽車公司已開始改用鋁製車殼，故鋁需求未來亦有支
持。行業龍頭中國鋁業（０２６００）今日再創逾兩年半高位，葉尚志指現時不宜高追，股價回
落至５﹒６元才值得考慮。
　　ＡＴＭ近日為恆指升勢貢獻不少，葉尚志指早前跌市不少大型基金沽盡科技股，現時需要補
倉，故為科技股股價提供支持。但先前政策影響猶在，故騰訊（００７００）在５２０元以上，
美團（０３６９０）於２６０元以上，均不宜追入。（ｈｃ）

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