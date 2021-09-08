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08/09/2021 11:34

【答問大會】林鄭：會推動陸路口岸一地兩檢，下月交代新界北發展

　　《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥在答問大會表示，日後當陸路口岸優化提升時
，會推動實施一地兩檢，以方便融入國家發展大局，而日後在改善陸路口岸時，一地兩檢會是基
本盤，亦會研究透過科技應用做到合作查驗一次放行等工作。
　　她指，中央公布前海擴區後，前海與新界西北已是一灣之隔，故新界北的發展應該考慮更多
方面，包括運輸基建等工作，將在１０月的施政報告中將會詳細交代。（ｂｎ）

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