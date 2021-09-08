【夜期時段】即月期指最新報２６２１４點，升１點，低水１０７點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６２２０點，升７點，低水１０１

點，最新報２６２１４點，升１點，低水１０７點，合約成交３０５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９４２５點，跌５點，低水２４點，最新報９４２８點，跌

２點，低水２１點，合約成交１９７張。

