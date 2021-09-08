【債務風險】傳恒大暫停支付本月到期貸款利息

《經濟通通訊社８日專訊》據《ＲＥＤＤ》引述知情人士指，陷入財務困境的中國恆大

（０３３３３）已通知兩家銀行，將暫停支付９月２１日到期的貸款利息。

報道指，恆大本周告知其中一家銀行，集團財務不會簽字同意支付利息的資金，並要求銀行

等待尚在制定中的展期方案。

據報，中國的銀行貸款利息通常在每個季度最後一個月的２１日支付。恆大尚未向所有銀行

發出關於暫停利息支付的正式通知。（ｃｌ）

