【債務風險】傳恒大暫停支付本月到期貸款利息

《經濟通通訊社８日專訊》據《ＲＥＤＤ》引述知情人士指，陷入財務困境的中國恆大
（０３３３３）已通知兩家銀行，將暫停支付９月２１日到期的貸款利息。
報道指，恆大本周告知其中一家銀行，集團財務不會簽字同意支付利息的資金，並要求銀行
等待尚在制定中的展期方案。
據報，中國的銀行貸款利息通常在每個季度最後一個月的２１日支付。恆大尚未向所有銀行
發出關於暫停利息支付的正式通知。（ｃｌ）
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