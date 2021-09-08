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即市新聞

08/09/2021 19:32

《再戰明天》歐央行議息，新地派業績

　　《經濟通通訊社８日專訊》新地（０００１６）派業績，及歐央行議息，料為明日市埸焦點


＊中國公布ＣＰＩ＊

　　各國重要經濟活動方面，東盟經濟部長會議今日繼續舉行。本港時間明日４：３５ｐｍ，澳
洲央行副總裁德貝爾發表演講。７：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞於論壇發表
講話。晚上１１：０５ｐｍ，美國芝加哥聯儲總裁埃文斯在一場線上活動中致詞。
　　數據方面，９日７：５０ａｍ，日本公布８月貨幣供應Ｍ２，年率料由５﹒２％降至
４﹒６％；８月貨幣供應Ｍ３年率料由４﹒６％降至４﹒１％。９：３０ａｍ，中國公布８月消
費者物價指數，年率料維持於１％；８月生產者物價指數年率料維持於９％。２：００ｐｍ，日
本公布８月工具機訂單。２：００ｐｍ，德國公布７月出口，月率料由１﹒３％降至０﹒１％；
７月進口月率料由０﹒６％降至０﹒１％；７月貿易收支料由１６２億歐元降至１４６億歐元。

＊歐央行議息＊

　　７：４５ｐｍ，歐央行公布官方指標利率，料維持不變。８：３０ｐｍ，美國公布連續申請
失業救濟金人數，料由２７５萬降至２７３萬；首次申請失業救濟金人數料由３４萬降至３４萬

　　在本港，明日公布業績的公司有：新地。（ｈｌ）

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