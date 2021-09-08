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08/09/2021 10:18

【選舉改革】羅健熙：難以估計民主黨區議員能否通過宣誓

　　《經濟通通訊社８日專訊》政府將安排現有２１１名區議員分四批宣誓，港島區區議員會率
先在周五（１０日）早上宣誓。民主黨主席羅健熙在電台節目表示，相信目前留任的區議員均會
宣誓，但無法估計有多少人會被取消區議員資格，因為無人知道政府的指標，負面清單亦不清晰
，他形容是難以捉摸，情況並不理想，又說負責任的政府應該將界線交代清楚。
　　至於有否評估過宣誓後被指發假誓的風險，羅健熙表示，這個風險存在，但難以處理，他說
，宣誓的區議員均認為自己符合資格，難以考慮政府如何評估，而提前縮窄參與宣誓的空間。
　　對於全國僑聯副主席盧文端撰文指，若民主黨阻止成員參選，或會觸犯《港區國安法》，羅
健熙表示，民主黨月底的會員大會，只會決定是否派人參選，強調民主黨完全無能力拒絕任何人
參選，如果有黨員要退黨參選，亦無法阻止。

＊民協：宣誓通知時間倉促＊

　　深水埗區議會主席、民協覃德誠指，仍在任的區議員已消化緊張情緒，繼續地區工作。他認
為，政府只給區議員３至５日時間決定是否宣誓，時間較倉促，亦未有說明是否可配合區議員本
身的工作或上庭安排。他又說，政府至今仍未具體交代會否追討被指宣誓無效的區議員薪津，認
為政府責無旁貸，要讓相關人士了解規則。

＊建制派：冀加強分區委員會角色＊

　　大埔南分區委員會副主席、經民聯成員羅曉楓期望，區議員不要挑戰宣誓安排，令區議會做
回地區諮詢架構的角色。他指不清楚早前辭職的區議員為何要離任，又提到大埔區議會部分委員
會，因為正副主席辭職影響工作進度。他建議，在區議會失效之下，政府可為分區委員會成員提
供實報實銷的津貼，讓成員有資源加強與市民接觸。（ｈｙ）（ｚｚ）

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