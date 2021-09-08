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08/09/2021 10:48

【新冠疫苗】袁國勇：不可能達至群體免疫，倡大腿打針免誤打血管

　　《經濟通通訊社８日專訊》本港新冠疫情持續緩和，截至昨日累計４２６萬人已打首針疫苗
，佔合資格人口６３﹒３％，另累計３６２﹒７萬人已打次劑，佔合資格人口５３﹒９％。港大
微生物學系講座教授袁國勇今日出席香港兒科醫學會舉行的講座時表示，因應Ｄｅｌｔａ變種病
毒出現，要達至群體免疫已不可能，但強調打針仍有效預防感染、有病徵感染、傳播及降低重症
率。
　　袁國勇表示，復必泰疫苗對原始新冠病毒有效率達９５％，故有７成人口接種就可以達致群
體免疫，不過自Ｄｅｌｔａ變種病毒出現，復必泰疫苗的有效率降至８８％，須有９７﹒４％人
口打針才可達至群體免疫，不過因應１２歲以下兒童仍未可打針，故不可能達到目標；至於科興
疫苗的有效率則降至６０％，即要有１４２﹒９％接種率才可達至群體免疫。
　　
＊呼籲港府改從大腿打針免誤打血管＊

　　袁國勇又提到其近日透過老鼠所做研究發現，靜脈注射復必泰疫苗比肌肉注射會令心臟細胞
更容易受損，故呼籲港府應為市民從大腿打針，又建議醫護將針劑插入市民肌肉位置後，應將針
筒拉後查看，確保沒有血液流出，避免誤打疫苗入血管。（ｈｙ）

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