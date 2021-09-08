《小傳日記》香江有通關消息，賭仔即造好

《小傳日記》香江政府全面恢復「回港易」安排，除咗身處神州６個風險地區之外，喺廣東

省以外神州地區同馬交嘅香江居民，亦可以通過「回港易」返港後豁免檢疫。香江又計劃下個禮

拜推出「來港易」計劃，容許身處廣東省同馬交嘅非香港居民，只要符合計劃指明條件，入境香

江果陣豁免檢疫。

呢件事係久違有關通關嘅消息，雖則同馬交賭業冇乜關係，但賭仔都相當興奮，銀娛（００

０２７）踼高近５巴仙，報５３﹒９銀，係半日表現最好藍戰士；金沙（０１９２８）鏟高逾３

巴仙，報２７﹒１５銀；永利澳門（０１１２８）彈近４巴仙，報９﹒７５銀；新濠（００２０

０）升近２巴仙，報１２﹒５６銀。

另一方面，蘋果公司正式宣布會喺今個月１４日（香江時間下星期三凌晨１點）舉行一個叫

Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ嘅活動，預計會發布最新嘅ｉＰｈｏｎｅ系列，可

能仲會有Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ同ＡｉｒＰｏｄｓ添。唔知係咪因為利好因素反映得七七八八

，定係想睇埋銷量先，蘋果概念股表現唔係咁好，瑞聲（０２０１８）冇咗逾１巴仙，報４１﹒

９５銀；高偉電子（０１４１５）碌低逾１巴仙，報６﹒２２銀；聯想（００９９２）唔見逾２

巴仙，報８﹒１８銀；通達（００６９８）跪低近６巴仙，報０﹒３２５銀；鴻騰（０６０８８

）滑近２巴仙，報１﹒６４銀。請請！



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