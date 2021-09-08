《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：貨幣政策考量將「以我為主」

《經濟通通訊社８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



銀保監會：經營貸違規流入房地產專項排查基本完成

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

銀保監會新聞發言人７日在答記者問時表示，截至７月末，全部理財存量整改任務已完成近七成

，預計今年年底前絕大部分銀行機構可完成整改。同時，經營貸違規流入房地產專項排查基本完

成。



外貿連續１５個月正增長

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海關總署７日公布的數據顯示，８月中國進出口總值同比增長１８﹒９％，連續第１５個月實現

同比正增長。按美元計價，８月出口同比增長２５﹒６％，進口同比增長３３﹒１％，均超出此

前市場預測水平。



人行：貨幣政策空間大

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在７日召開的國務院政策例行吹風會上，人行副行長、外匯局局長潘功勝表示，下一步，人行將

繼續實施穩健貨幣政策，以我為主。與一些海外經濟體相比，中國貨幣政策空間較大。





《上海證券報》



人民銀行：在貨幣政策考量上將「以我為主」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝昨日在國務院政策例行吹風會上表示，人行在貨幣政策

考量上將「以我為主」，增強貨幣政策的自主性。在貨幣政策方面，將加大對重點領域和薄弱環

節的政策支持。



８月末中國外儲規模為３﹒２萬億美元

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家外匯管理局昨日發布的數據顯示，截至２０２１年８月末，中國外匯儲備規模為３﹒２３億

美元，較７月末下降３８億美元，降幅為０﹒１２％。



１８﹒９％！８月份外貿增速超預期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海關總署昨日公布８月進出口數據，整體超出市場預期，出口增速重回兩位數。分析認為，隨著

海外經濟復甦，下半年出口增速不會明顯放緩，全年仍有望保持較高景氣度。





《證券時報》



銀保監會：理財存量整改已完成近七成

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

銀保監會昨日介紹了理財業務存量整改與規範轉型工作進展。銀保監會發言人表示，截至７月末

，全部理財存量整改任務已完成近七成，預計今年年底前絕大部分銀行機構可完成整改。



Ａ股萬億成交已成日常

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

自７月２１日以來，滬深兩市已連續３５個交易日成交額破萬億元（人民幣．下同）。不少人將

天量成交的源頭指向量化。證券時報記者調查發現，現階段Ａ股市場量化交易日成交佔比在２０

％左右。



８月中國進出口增速超預期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海關總署７日公布，８月中國進出口總值３﹒４３萬億元，同比增１８﹒９％，環比增長５％，

比２０１９年同期增長２６﹒１％。前８個月，中國進出口總值２４﹒７８萬億元，同比增２３

﹒７％，比２０１９年同期增長２２﹒８％。（ｌｃ）

