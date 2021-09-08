《鍾之日記》魚缸齊低收，成交續高企

《鍾之日記》９月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股復市，納指創新高，中概股造好。恆指兩日彈４５１點後，港股表現繼續反覆，高

開低走。恆指高開４２點，早段升幅曾擴大至２０６點，見２６５６０點半日高位，但家陣缸邊

友都較為審慎，逼近５０天線有沽盤套現，大市掉頭向下，曾倒跌１８８點，低見２６１６４點

全日低位。午後反覆跌過百點，不過Ｕ盤時段突有動力「嘜高」，收市報２６３２０，下跌３２

點或下跌０﹒１２％，主板成交增半成至１５２１﹒９６億元。

今日滬深兩市全日成交１４７４７億元人民幣，按日增長５％，已經連續３６個交易日成交

破萬億，外資今日通過陸股通淨流走１６﹒１８億元人民幣，終止連續十二個交易日淨流入。官

媒引述業內人士指，基金從白馬藍籌股向高增長的配置切換暫告一段落，基建產業鏈、金融地產

鏈等低估值板塊進入機構視野，調整後的消費醫藥等核心資產也迎來了部分資金的回流。

白酒、半導體及新能源車股今早捱沽，此前熱炒的板塊亦快速降溫，和周期股帶來的升浪相

抵銷，滬綜指一度高見３６９５﹒３２點逼近三千七，續創逾半年新高，惟盤中倒跌，全日收市

跌０﹒０４％，報３６７５﹒１９點。

深成指微跌０﹒１％，創業板指跌０﹒９７％，科創５０指數瀉１﹒８％。

中證監主席易會滿此前點名關注量化交易，引發市場驚詫，不過有內媒在報道中指出，量化

機構的市場規模還有較大上升空間，而長遠來看亦能發揮自身的積極作用，而並非只有自己賺錢

。



＊惠譽再調低評級，恆大穿ＩＰＯ價後彈４％＊



中國銀保監公布截至７月底，房地產貸款增速創８年新低，將堅持「房住不炒」，持續完善

房地產金融監管機制。富力地產（０２７７７）境內外多隻債券價格近期直線下挫至紀錄最低。

公司中期財報顯示，富力地產「三道紅線」全踩且短期償債額高企，最新８月銷售額也復甦乏力

，穆迪近期下調了其評級。富力地產軟０﹒５％，報６﹒０７元。

內房股表現各異，融創中國（０１９１８）公布，８月合同銷售金額約４５０﹒６億元人民

幣，按年下跌２９﹒８５％；融創中國跌２﹒６％，萬科企業（０２２０２）跌１﹒４％。中駿

集團控股（０１９６６）公布，８月合同銷售額約８０﹒５５億元，按年跌１３％；中駿集團無

升跌。

而華潤置地（０１１０９）升２﹒１％，世茂集團（００８１３）升１﹒５％。

中國恆大的股債評級近期分別遭到高盛、穆迪下調，惠譽再調低中國恆大評級，恆大

（０３３３３）曾跌３﹒１％，見３﹒４６元，穿２００９年１１月上市招股價３﹒５元，之後

反彈，收市升３﹒９％，報３﹒７１元。不過旗下恆大汽車（００７０８）大跌１４％。



＊來港易快通車，濠賭股充滿期待＊



本港疫情持續受控，特首林鄭月娥於行會前記者會宣布，適用於內地和澳門的非香港居民的

來港易計劃，將於本月１５日正式推出，初時每日有２０００個名額，深圳灣口岸和港珠澳大橋

口岸每日各有１０００個名額。

憧憬豬籠入水，濠賭股今日拉漲，銀河娛樂（０００２７）升５％，澳博控股

（００８８０）升３﹒６％，永利澳門（０１１２８）升２﹒７％，金沙中國（０１９２８）升

２﹒５％。

本港地產股則表現各異，太古地產（０１９７２）漲１﹒５％，九龍倉集團（００００４）

升１％，新地（０００１６）揚０﹒２％，惟恆地（０００１２）跌１﹒３％，領展

（００８２３）跌０﹒８％，長和（００００１）跌０﹒５％，新世界（０００１７）跌

０﹒３％。

＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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