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即市新聞

08/09/2021 17:00

《鍾之日記》魚缸齊低收，成交續高企

　　《鍾之日記》９月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　隔晚美股復市，納指創新高，中概股造好。恆指兩日彈４５１點後，港股表現繼續反覆，高
開低走。恆指高開４２點，早段升幅曾擴大至２０６點，見２６５６０點半日高位，但家陣缸邊
友都較為審慎，逼近５０天線有沽盤套現，大市掉頭向下，曾倒跌１８８點，低見２６１６４點
全日低位。午後反覆跌過百點，不過Ｕ盤時段突有動力「嘜高」，收市報２６３２０，下跌３２
點或下跌０﹒１２％，主板成交增半成至１５２１﹒９６億元。
　　今日滬深兩市全日成交１４７４７億元人民幣，按日增長５％，已經連續３６個交易日成交
破萬億，外資今日通過陸股通淨流走１６﹒１８億元人民幣，終止連續十二個交易日淨流入。官
媒引述業內人士指，基金從白馬藍籌股向高增長的配置切換暫告一段落，基建產業鏈、金融地產
鏈等低估值板塊進入機構視野，調整後的消費醫藥等核心資產也迎來了部分資金的回流。
　　白酒、半導體及新能源車股今早捱沽，此前熱炒的板塊亦快速降溫，和周期股帶來的升浪相
抵銷，滬綜指一度高見３６９５﹒３２點逼近三千七，續創逾半年新高，惟盤中倒跌，全日收市
跌０﹒０４％，報３６７５﹒１９點。
　　深成指微跌０﹒１％，創業板指跌０﹒９７％，科創５０指數瀉１﹒８％。
　　中證監主席易會滿此前點名關注量化交易，引發市場驚詫，不過有內媒在報道中指出，量化
機構的市場規模還有較大上升空間，而長遠來看亦能發揮自身的積極作用，而並非只有自己賺錢


＊惠譽再調低評級，恆大穿ＩＰＯ價後彈４％＊

　　中國銀保監公布截至７月底，房地產貸款增速創８年新低，將堅持「房住不炒」，持續完善
房地產金融監管機制。富力地產（０２７７７）境內外多隻債券價格近期直線下挫至紀錄最低。
公司中期財報顯示，富力地產「三道紅線」全踩且短期償債額高企，最新８月銷售額也復甦乏力
，穆迪近期下調了其評級。富力地產軟０﹒５％，報６﹒０７元。
　　內房股表現各異，融創中國（０１９１８）公布，８月合同銷售金額約４５０﹒６億元人民
幣，按年下跌２９﹒８５％；融創中國跌２﹒６％，萬科企業（０２２０２）跌１﹒４％。中駿
集團控股（０１９６６）公布，８月合同銷售額約８０﹒５５億元，按年跌１３％；中駿集團無
升跌。
　　而華潤置地（０１１０９）升２﹒１％，世茂集團（００８１３）升１﹒５％。
　　中國恆大的股債評級近期分別遭到高盛、穆迪下調，惠譽再調低中國恆大評級，恆大
（０３３３３）曾跌３﹒１％，見３﹒４６元，穿２００９年１１月上市招股價３﹒５元，之後
反彈，收市升３﹒９％，報３﹒７１元。不過旗下恆大汽車（００７０８）大跌１４％。

＊來港易快通車，濠賭股充滿期待＊

　　本港疫情持續受控，特首林鄭月娥於行會前記者會宣布，適用於內地和澳門的非香港居民的
來港易計劃，將於本月１５日正式推出，初時每日有２０００個名額，深圳灣口岸和港珠澳大橋
口岸每日各有１０００個名額。
　　憧憬豬籠入水，濠賭股今日拉漲，銀河娛樂（０００２７）升５％，澳博控股
（００８８０）升３﹒６％，永利澳門（０１１２８）升２﹒７％，金沙中國（０１９２８）升
２﹒５％。
　　本港地產股則表現各異，太古地產（０１９７２）漲１﹒５％，九龍倉集團（００００４）
升１％，新地（０００１６）揚０﹒２％，惟恆地（０００１２）跌１﹒３％，領展
（００８２３）跌０﹒８％，長和（００００１）跌０﹒５％，新世界（０００１７）跌
０﹒３％。
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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