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08/09/2021 08:55

【阿富汗局勢】塔利班組新政府，拜登確信中國會與塔利班達成安排

　　《經濟通通訊社８日專訊》阿富汗塔利班組建臨時政府，稱為「阿富汗伊斯蘭酋長國」，並
表示希望與以色列之外的世界各國，保持外交關係，並已準備好與美國建立關係，歡迎美國參與
阿富汗的重建工作。美國白宮對此表示，無意急於承認塔利班作為阿富汗的政府。
　　而美國總統拜登在新澤西州視察熱帶風暴艾達造成的災情，期間被問到會否憂慮中國資助阿
富汗的塔利班，拜登指中國與塔利班之間存在問題，肯定會設法與塔利班達成一些安排，相信巴
基斯坦、俄羅斯及伊朗，亦一樣會這樣做。
　　美國等七國集團成員早前同意，協調行動應對塔利班，包括阻止塔利班取得阿富汗政府存放
在美國的儲備。專家擔心如果中俄向塔利班提供資金，西方會失去對塔利班的經濟影響力。

＊阿洪扎達為臨時政府的最高領導人＊

　　阿富汗塔利班組成臨時政府的主要官員全部為男性，最高領導人阿洪扎達將以「埃米爾」、
即是國家元首的身份領導阿富汗，阿洪扎達首度發布訓示，要求新政府維護伊斯蘭教規，強調新
領導層會確保持久和平、繁榮與發展，人民應留下參與重建。阿洪扎達又表示，塔利班會致力信
守和伊斯蘭教法不牴觸的國際法、條約和承諾。（ｊｔ）

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