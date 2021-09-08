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08/09/2021 10:12

【重拳監管】工信部次季下架４８款侵害用戶權益但拒不整改Ａｐｐ

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家工信部通告２０２１年第二季度電信服務有關情況，在電信
業務監管方面，縱深推進Ａｐｐ侵害用戶權益專項整治行動。組織對國內主流手機應用商店的
３６萬款應用軟件進行技術檢測，發現５６９款Ａｐｐ存在違規收集使用個人信息及強制、頻繁
、過度索權等問題，公開通報２９１款未在限期內完成整改的Ａｐｐ，下架４８款拒不整改的Ａ
ｐｐ。
　　第二季度，互聯網信息服務投訴平台共收到互聯網用戶投訴３１９０６件，環比上升
５１﹒６％。其中，個人信息保護類投訴５８１８件，佔比１８﹒２％；服務功能類投訴
１３０８３件，佔比４１％；企業投訴機制類投訴７０８７件，佔比２２﹒２％；其他類投訴
５９１８件，佔比１８﹒６％。
　　２０２１年上半年趣頭條、唱吧等１０家企業在互聯網信息服務投訴平台中投訴處理及時率
較低，工信部已督促相關互聯網企業抓緊提升處理及時率。
　　此外，１２３２１網絡不良與垃圾信息舉報受理中心（簡稱１２３２１受理中心）共接到不
良手機應用有效投訴４３３３４件次，環比上升２﹒８８％，同比下降２﹒４８％。１２３２１
受理中心聯合應用商店、安全檢測廠商對其中存在問題的２１款不良手機應用進行了下架處理。
（ｗｌ）

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