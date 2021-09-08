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08/09/2021 09:29

【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

　　《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。人行連續第六日百億逆
回購。
　　公開市場今日有１００億元人民幣逆回購到期，即今日零投放零回籠。終止連續５個交易日
收水。（ｃａ）

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