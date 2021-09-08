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08/09/2021 11:18

【大國博弈】加拿大鵝標榜最保暖被指虛假宣傳，內地罰４５萬人幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》華為首席財務官孟晚舟引渡案超過兩年的司法程序告一段落，加
拿大法院將於１０月２１日宣布何時做出裁決。就在引渡案接近尾聲的時候，加拿大高端羽絨服
品牌「加拿大鵝」（Ｃａｎａｄａ　Ｇｏｏｓｅ）因虛假廣告遭中國當局行政處罰，罰款４５萬
元人民幣。
　　根據行政處罰決定書，加拿大鵝在其網店上寫明，其所有羽絨混合材料均含有
「Ｈｕｔｔｅｒｉｔｅ羽絨」，標榜是最保暖的加拿大羽絨，其中「Ｈｕｔｔｅｒｉｔｅ」是加
拿大北部的一個群落。當局指，羽絨的蓬鬆度和絨子含量決定了羽絨的保暖性能，而這兩項指標
和禽鳥的成熟度有關，和產地、氣候無關，加拿大鵝標榜產地來彰顯羽絨保暖性無事實依據，而
且加拿大有一種名為絨鴨絨的稀有羽絨，隔絕效果更勝Ｈｕｔｔｅｒｉｔｅ羽絨，所以宣傳文字
與事實不符；當局又指出，加拿大鵝銷售的６９％商品是用了蓬鬆度較低的鴨絨，宣傳文字有以
偏概全的問題。
　　內地《經濟日報》發表評論文章指，加拿大鵝羽絨服的主要填充物是普通鴨絨，動輒卻要賣
上萬元人幣一件，質疑是在收「智商稅」。文章指，隨著營商環境與世界接軌，監管水平對標國
際先進，再考慮到中國消費者迅速成長，真假洋品牌慣用的手段已不怎麼見效，消費者逐漸明白
，洋品牌不一定代表高質量，也可能是借著信息不對稱行騙。
　　孟晚舟在加拿大被捕後，一名被判走私販毒罪成的加拿大公民謝倫伯格，由入獄１５年改判
死刑，並於今年８月的二審中維持判刑，被西方社會指是中方的政治報復；另外，兩名加拿大人
因境外刺探、非法提供國家秘密遭中國當局拘捕，其中一人斯帕弗一審判處有期徒刑１１年、沒
收個人財產５萬元人民幣並驅逐出境，至於另一人康明凱的案件還在審理中。（ｅｙ）

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