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即市新聞

08/09/2021 17:25

【重拳監管】駐韓使館為封禁韓星粉絲團解畫：不影響國家正常交流

　　《經濟通通訊社８日專訊》為整頓內地娛樂圈，監管近期啟動「清朗」系列專項行動，除了
華語圈藝人及粉絲團受到影響，南韓偶像的粉絲團也被捲入風暴。新浪微博早前對「張元英中文
首站」等２１個韓星後援會帳號予以禁言３０天的處置，並清理相關違規博文。為平息市場質疑
相關行動針對南韓，中國駐南韓大使館發言人介紹相關情況時稱，中國相關部門緊急出台規範管
理明星藝人流量造假和誘導粉絲消費的禁令以及懲治條例，重點整治娛樂圈和「飯圈」的畸形文
化。中方有關行動針對的全部都是有悖公序良俗、有違法律法規的言行，不會影響中國同任何國
家的正常交流。
　　本次被微博禁言的帳號名單中，可見ＮＣＴ、防彈少年團、ＧＯＴ７　　Ｍａｒｋ、
ＥＸＯ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ、張元英、金太妍、ＷＩＮＮＥＲ宋旻浩和李知恩的粉絲團。這些
粉絲團追蹤者至少擁有數十萬人。微博表示，堅決反對此類非理性追星行為，並予以嚴肅處理。
　　自中央網信辦發布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》以來，微博平台按要求陸續
開展相關治理，規範社區秩序，強調任何非理性追星行為一經查實，必定嚴肅處理。（ｗｌ）

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