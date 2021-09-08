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即市新聞

08/09/2021 17:51

【中概焦點】水滴盤前飆逾一成，次季收入增３８％管理層擬啟回購

　　《經濟通通訊社８日專訊》水滴公司公布赴美上市後第二份財報。今年第二季度，公司實現
淨營業收入為９﹒３９４億元（人民幣．下同），較去年同期增長３８％。收入的絕大部分來自
保險相關業務，包括銷售保險產品的佣金和為保險機構提供技術服務的收入，二季度合計達到８
﹒９９億元，佔公司淨營業收入９５％以上。
　　公司董事長兼ＣＥＯ沈鵬表示，為表明對公司長期可持續發展的信心，管理層決定啟動股票
回購計劃並已獲得董事會批准和授權，將在未來１２個月內回購不超過５０００萬美元的美國存
托股份。
　　回購消息來得突然，水滴公司周三美股盤前大漲，現飆１３﹒４％，報４﹒２３美元。事實
上，因涉及互聯網金融，市場不斷有傳言稱中國監管部門對水滴尋求紐約上市持反對立場。該股
今年５月上市首日便破發及遭遇重挫，上市至今四個月，股價再未企上每股１２美元的招股價，
管理層此時急急啟動回購，亦屬情理之中。

＊水滴保首年保費收入同比增９４﹒１％，保險客戶逾１億＊

　　財報顯示，二季度，水滴公司旗下水滴保實現了５３﹒５７億元首年保費收入，同比增長
９４﹒１％；付費保險客戶數為４２０萬，同比增長５３％；單個客戶的首年保費增長至
１２６７元，同比增長２６﹒９％。截至二季度末，水滴保為客戶提供２７５種保險產品，
９０％以上的首年保費來自於獨家定制的保險產品。保險客戶數量達到１﹒０２１億，累計付費
的保險客戶數達到２４９０萬。
　　公司旗下另一項業務水滴籌仍堅持零服務費模式，不產生任何收入。截至二季度末，約有３
﹒７２億人通過水滴籌為接近２１０萬大病患者捐款超過４２８億元。對比水滴公司第一季度財
報，水滴籌在今年二季度新增約１２００萬捐款用戶，２０萬籌款患者，籌集善款約２８億元。
（ｗｌ）

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