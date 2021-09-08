【ＦＯＣＵＳ】樓市「金九銀十」難在，外溢影響或續發酵

【ＦＯＣＵＳ】「你是怎樣破產的？（Ｈｏｗ ｄｉｄ ｙｏｕ ｇｏ ｂａｎｋｒｕｐｔ

？）」「兩種方式：逐漸的，然後突如其來的（Ｇｒａｄｕａｌｌｙ ｔｈｅｎ

ｓｕｄｄｅｎｌｙ）。」美國大文豪海明威的金句，或正成為愈來愈多開發商的夢魘寫造。隨著

內地首７月房地產貸款增速降至８年來新低，龍頭房企恆大、萬科、碧桂園、中海外、融創等８

月銷售額齊按年縮水１３％至３７％。

眼見樓市購買力火力漸失，多個三四線城市紛紛出台樓市「限跌令」。行政之手或能調劑樓

市維持「穩」的理想狀態，但對銀行信貸、工業需求、下游消費的外溢影響，衝擊恐才剛開始。



＊龍頭房企苦撐，小薯仔無奈破產＊



樓市傳統「金九銀十」旺季當前，但多個龍頭房企８月銷售急凍，加上北京等一線城市傳出

「房貸額度緊張」，即使順利過審放款亦需等４至６個月，旺季難旺似已寫在牆上。

據房企公布數據，８月份，恆大（０３３３３）、萬科（０２２０２）、碧桂園

（０２００７）、中海外（００６８８）、融創（０１９１８）合約銷售額，分別按年縮水約

２６％、３７％、２６％、１３％、３０％。

另據銀保監周二（７日）透露，首７月房地產貸款增長８﹒７％，錄８年來新低。樓市購買

力火力漸失，資質不佳的小開發公司年初至今正以平均每天一家的速度發布破產文書；大房企雖

尚能苦苦經營，但誰知道海明威有關兩種破產方式－－逐漸的，然後突如其來的會否一語成讖。

而最新踩中「三道紅線」並遭穆迪降級的富力地產（０２７７７），債價崩跌，股價今早同挫至

６﹒０２元新低。



＊涉房不良貸款升，鐵礦石同遭殃＊



今次中央調控樓市決心前所未見，連漲７０個月的７０大中城市商品住宅價格走勢逼近轉捩

點之際，房價按月先跌為敬的昆明、岳陽、唐山等多個三四線城市近日紛紛出台「限跌令」，嚴

禁打價格戰低價傾銷。

行政之手或能調劑樓市維持「穩」的理想狀態，但外溢影響卻在銀行不良貸款持續發酵。截

至６月底，「宇宙行」工行（０１３９８）的房地產貸款不良率急升至４﹒２９％，招行

（０３９６８）的房地產業不良貸款餘額亦較年初急升３﹒６倍至４３﹒３億元人幣。

中國的房地產降溫還引發鐵礦石巨頭澳洲的擔憂，因來自地產開發的需求約佔中國總體鐵礦

石需求的一半，房地產投資放緩意味已較７月高位挫逾三分一的鐵礦石價格積重難返。此外，７

月家具類、家用電器和音像器材類銷售額按月分別縮水３３％、１４％，是否因地產銷售降溫一

脈相承，後續值得留意。

總而言之，在最高層決定調整地產緊縮政策前應保持謹慎。而貨幣政策司司長孫國峰昨日「

今後幾個月流動性供求不會出現大的缺口和大的波動」的提法，或暗示企硬未改。

