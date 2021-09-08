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08/09/2021 16:16

【國安立法】李家超拒評支聯會案，但稱若有人違法必須依法處理

　　《經濟通通訊社８日專訊》支聯會限期前並沒有按警方國安處要求提交資料，警方今早拘捕
支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉。政務司司長李家超表示，警方仍就案件採
取執法行動，現階段不宜評論，但強調任何人或組織若違法，必須依法處理，指政府立場很清晰

　　李家超又表示，警方或執法人員都會按法律依法處理及調查。
　　當記者問到是否要取締支聯會時，李家超未有回應便轉身離開。（ｃｌ）（ｚｚ）

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