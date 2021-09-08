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即市新聞

08/09/2021 17:15

【新冠疫苗】再多４人打疫苗兩周內死亡，２青年接種後出現心肌炎

　　《經濟通通訊社８日專訊》衞生署表示，截至９月５日晚上１１時５９分的過去一星期，共
接獲１６６宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間有４宗曾於離世前１４日內接種
新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別５７歲及７４歲女子，以及兩名分別４６歲及６６歲男
子，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。其中涉及５７歲女子的個案，專家委員會初步認
為與疫苗接種沒有關聯，其餘三宗有待評估。
　　同期，衞生署曾接獲２宗涉及１２－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包
炎的報告。這兩宗個案分別涉及一名１４歲及一名１５歲的男子，他們在接種第二劑復必泰疫苗
後２－４天內出現胸痛，情況穩定。

＊逾４２４萬名已接種最少一劑疫苗＊

　　截至９月５日晚上８時，本港市民合共接種了超過７８４萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫
苗的巿民超過４２４萬名，佔全港１２歲或以上人口的６３﹒０％。？生署共接獲５６９８宗異
常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０７％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括４１宗
涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案顯
示與接種疫苗有關聯。
　　截至９月５日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結１９宗死亡個案與疫苗接種沒有因
果關係，初步認為１９宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘３宗有待評估。專家委員會認為至今並
未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。（ｃｌ）

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