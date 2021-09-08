【大灣區】奧緯諮詢報告：６６％大灣區投資者傾向境外投資產品

《經濟通通訊社８日專訊》奧緯諮詢（Ｏｌｉｖｅｒ Ｗｙｍａｎ）與世界經濟論壇

（Ｗｏｒｌｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｆｏｒｕｍ）聯合發布有關中國資產管理行業的報告。奧緯

諮詢的投資者調研發現，大灣區居民對新產品有強烈的投資意願。在風險和回報狀況相近的情況

下，有６６％的投資者傾向於選擇境外投資產品；７０％的超高淨值和高淨值人士願意在時機成

熟時通過大灣區的相關渠道投資更多境外金融產品。

奧緯諮詢董事合夥人周之行表示，過去一年，中國資產管理市場繼續高速發展，總資產管理

規模達到１８萬億美元。在政策創新的大背景下，大灣區順勢成為新產品和新服務的試驗田。若

新的舉措獲得成功，大灣區的角色將從創新沙箱轉變為核心紐帶，可進一步促進成功的創新試點

向全國推廣。

另外，報告指，跨境理財通可進一步拓展投資產品類別，滿足更廣泛的投資需求。與其他現

有跨境投資渠道相比，跨境理財通使境外居民得以投資大灣區的內地銀行銷售的理財產品，大灣

區的內地居民也能夠投資香港和澳門銀行銷售的產品。跨境理財通亦有監管政策優惠，如更快捷

的跨境產品審批。

世界經濟論壇「中國和世界金融服務的未來」倡議負責人姚凱力（Ｋａｉ Ｋｅｌｌｅｒ）

表示，大灣區將繼續發揮作為資金出入的門戶作用，促進中國與全球市場互聯互通，開啟中國資

產管理的３﹒０時代。（ｓｌ）

