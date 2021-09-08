《日入而息》林鄭指已向中央提出有序通關，傳恒大停付貸款利息

《今天重點》﹡傳恆大（０３３３３）暫停支付本月到期貸款利息

﹡新世界（０００１７）收購上海新世界淮海物業發展５０％權益，涉

３３﹒８億人幣

﹡國泰航空（００２９３）解僱少數未打針又缺醫療豁免證明員工

﹡美媒稱字節跳動年內或無法啟動上市，轉向銀團借至多５０億美元

﹡林鄭月娥稱深圳成內地首個市政府在港發行離岸人民幣債券；會推動陸路口

岸一地兩檢，下月交代新界北發展；已向中央提出有序通關，需有專家對接

商討

﹡發改委表示下半年發行專項債券規模將高於去年同期；今年投資增速前高後

低，總體保持穩定增長；外企對華投資有信心對中國市場「不離不棄」；發

改委同意國鐵集團發債３０００億元，逾半用於調整債務

﹡澳門政府：因應８月賭收情況，將調整全年賭收預測

﹡本港新增２宗輸入確診個案，患者均已接種疫苗



《即日市況》﹡恆指低收３２點報２６３２０，科指跌１６點報６８７１



《深滬股市》﹡無力攻三千七，滬綜指回跌０﹒０４％基金風格切換



《美元匯價》﹡美元９２﹒８０╱９３﹒００或再遇阻；歐元最新報１﹒１８１９╱２１，

日圓最新報１１０﹒２４╱２８



《公司資訊》﹡中移動啟動２０２１年普通光纜集採，最高限價９８﹒６億元人民幣

﹡中廣核新能源（０１８１１）８月完成發電量按年升２２％

﹡平安證券集團表示德勤為清盤人，續停牌

﹡有線（０１０９７）引入香港首條亞洲科技及電競電視頻道

「ＴｅｃｈＳｔｏｒｍ」

﹡美媒稱字節跳動年內或無法啟動上市，轉向銀團借至多５０億美元

﹡泰山石化（０１１９２）邀請所有出資者與共同臨時清盤人聯繫及繼續暫停

買賣

﹡第一太平（００１４２）菲律賓附屬公司ＮＬＥＸ被判敗訴

﹡圓通速遞（０６１２３）料未來空運市場艙位緊張及價格上升情況延續

﹡嘉泓物流（０２１３０）加強拓展歐洲及中國市場，推全港首間跨境紅酒電

商平台

﹡據報開拓藥業（０９９３９）遭格力金投以每股７８元減持５００萬股

﹡銀城國際控股（０１９０２）８月合約銷售額減少２３％

﹡晨訊科技（０２０００）８月份收入按年跌６２﹒２％至４７６０萬元

﹡新力控股集團（０２１０３）８月合同銷售額按年跌１２﹒４％

﹡美瑞健康國際（０２３２７）擬回購最多１億元股份

﹡先健科技（０１３０２）左心耳封堵器獲國家藥監局正式註冊批准

﹡中石化（００３８６）附屬上海石化與巴陵石化成立合資公司

﹡卓信國際控股（０８２６６）自下周一起除牌

﹡世紀聯合控股（０１９５８）目標在２０２３年建設２００個電動車充電站



《國企紅籌》﹡聯想（００９９２）推新服務品牌聯想ＴｒｕＳｃａｌｅ，料未來３年研發

增一倍

﹡龍源電力（００９１６）８月完成發電量按年微跌０﹒２％，風電跌近７％

﹡保利置業集團（００１１９）首８個月合約銷售按年升２７﹒３％

﹡寶龍地產（０１２３８）８月合約銷售額按年升１８％至８５億元人民幣

﹡海通證券（０６８３７）涉奧瑞德財務造假案，遭中證監立案調查



《神州民企》﹡長城汽車（０２３３３）８月汽車銷量減少１７％

﹡四環醫藥（００４６０）附屬拉考沙胺片獲得國內上市許可

﹡龍光集團（０３３８０）８月合約銷售額按年跌１６﹒７％

﹡花樣年（０１７７７）進一步購買未償還之優先票據，本金總額共６００萬

美元

﹡傳恆大（０３３３３）暫停支付本月到期貸款利息



《中國要聞》﹡習近平明日視像出席金磚國家領導人第十三次會晤

﹡黃金集團、有色集團下屬大冶有色環境污染嚴重被通報

﹡農業部部長表示全力推進種業振興，行動方案即將下發

﹡橋水達里奧表示中國和新加坡機遇不容忽視

﹡發改委表示下半年發行專項債券規模將高於去年同期；今年投資增速前高後

低，總體保持穩定增長；外企對華投資有信心對中國市場「不離不棄」；發

改委同意國鐵集團發債３０００億元，逾半用於調整債務

﹡８月３９個中國遊戲廠商全球吸金共近２４億美元

﹡１７省份參與首次綠色電力交易，達成量７９億千瓦時

﹡中金表示中國碳交易市場需更多衍生品，綠色投資缺口大

﹡據報海航集團本周五召開債權人會議通報重組安排

﹡四銀行理財子公司獲首批養老理財資格，各獲百億額度

﹡官媒對ＳＰＡＣ說不：值得關注但Ａ股市場不適合引入

﹡消息稱未設理財子公司的銀行或不能新增理財投資

﹡監管不滿惡炒煤價，榆林煤炭交易中心公眾號遭關停

﹡貝萊德首隻中國公募產品提前結束募集，涉６６﹒８億

﹡傳多家量化私募被窗口指導，天演、幻方均予否認

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

﹡華為到訪東風零部件集團，期待智能駕駛等領域合作

﹡前海管理局表示正與港府溝通，爭取興建新鐵路連接本港

﹡工信部公布車聯網信任名單，百度蔚來小鵬上榜

﹡銀保監批復籌建國民養老保險公司，擬任董事長葉海生

﹡乘聯會表示８月廣義乘用車零售環比降３﹒３％異常低迷

﹡理財產品推進淨值化轉型，銀保監擬加強流動性管理

﹡廣交會下月中開幕，疫情以來首次恢復線上線下辦展

﹡工信部次季下架４８款侵害用戶權益但拒不整改Ａｐｐ

﹡教育部表示堅決查處變相違規開展學科類校外培訓問題

﹡駐韓使館為封禁韓星粉絲團解畫：不影響國家正常交流



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，報１７２７０點



《其他消息》﹡中聯辦表示警方拘捕鄒幸彤等是違法必究的公平正義

﹡支聯會副主席鄒幸彤及多名常委被捕

﹡警方拘４人涉拒絕提供資料罪，不排除有更多人被捕

﹡林鄭月娥稱深圳成內地首個市政府在港發行離岸人民幣債券；會推動陸路口

岸一地兩檢，下月交代新界北發展；已向中央提出有序通關，需有專家對接

商討

﹡羅健熙稱難以估計民主黨區議員能否通過宣誓

﹡許正宇稱正檢討創業板未來，否認「生仔唔養仔」

﹡港交所前高層楊金隆及上市顧問涉貪案表證成立

﹡李家超拒評支聯會案，但稱若有人違法必須依法處理

﹡通訊局周五起開展免費電視電台牌照中期檢討公眾諮詢

﹡粵港澳簽訂會計師行業發展戰略協議

﹡ＴＨＥ ＨＥＮＬＥＹ ＩＩＩ加推８１伙，折實入場費６１６萬元

﹡運房局表示傲玟發展商未能證明有財力應付超支

﹡深股通額度全日用近３８億，外資終止連續十二日淨流入；滬股通額度全日

流出近１１億元，陸股通流走１６億元

﹡澳門博監局重組配合博彩業發展，１４名主管今宣誓就任

﹡Ｍ＋博物館１１月１２日正式開放，港人首年可免費參觀展廳展覽



《大國博弈》﹡王受文稱中美開展綠色合作是加強經貿合作的重要領域

﹡加拿大鵝標榜最保暖被指虛假宣傳，內地罰４５萬元人民幣

﹡美方稱中國強監管加劇市場風險，外交部表示投資者受益



《新冠肺炎》﹡本港新增２宗輸入確診個案，患者均已接種疫苗

﹡再多４人打疫苗兩周內死亡，２青年接種後出現心肌炎

﹡台灣今日新增７宗本土確診，個案均分布在新北市

﹡邱騰華稱難以透過獎勵計劃資助接待入境客旅行社

﹡商會期望來港易計劃增設機場抵港名額

﹡何栢良稱專家對下調科興疫苗接種年齡存在分歧

﹡袁國勇稱不可能達至群體免疫，倡大腿打針免誤打血管

﹡信和華置公布首輪疫苗接種抽獎結果，凱匯千萬單位幸運兒揭盅

﹡譚耀宗稱若有５００萬人打針，將更有利爭取與內地通關

﹡國泰航空（００２９３）解僱少數未打針又缺醫療豁免證明員工

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