《日出而作》美股下跌科技股回吐，中宣部約談騰訊網易等

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３５０３１．０７ 跌 ６８．９３點╱０．２０％
標普５００ ４５１４．０７ 跌 ５．９６點╱０．１３％
納斯達克 １５２８６．６４ 跌 ８７．６９點╱０．５７％
倫敦富時１００ ７０９５．５３ 跌 ５３．８４點╱０．７５％
法蘭克福ＤＡＸ １５５９０．４１ 跌 ２３２．８１點╱１．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ６６２８．９８ 跌 ５７．１８點╱０．８５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．２５，歐元兌美元１．１８１６
《最新資訊》﹡海倫司國際公開超購近３０倍，一手中籤率６０％
﹡美匯升幅受限，美國８月經濟輕微放緩
﹡深圳銀保監表示平穩有序推動「跨境理財通」落地
﹡中宣部等約談騰訊網易嚴格執行未成年人網遊限時
﹡網易表示強化遊戲內容審核與管理，堅持正確價值導向
﹡騰訊表示從嚴落實未成年人防沉迷相關規範要求
﹡ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４）５１％附屬９００萬元購物業擴展業務
﹡力世紀（００８６０）發換股債籌７８００萬元，換股價折讓９％
﹡中國公共採購（０１０９４）折讓兩成發新股，劉羅秀成單一最大股東
﹡中達（００１３９）１５００萬元買華夏文化（０１５６６）５２８萬股
﹡正商實業（００１８５）發行２億美元兩年期優先票據，年息１２﹒５％
﹡金沙中國（０１９２８）兩個月虧損收窄至１﹒８８億美元
﹡渣打集團（０２８８８）倫敦回購１４２﹒３萬股，涉６９２２萬港元
﹡開拓藥業（０９９３９）福瑞他恩醫雄激素性脫髮具臨床意義
﹡實力建業（００５１９）減值虧損撥回７００萬元，延長兩筆貸款還款期
﹡澳能建設（０１１８３）獲３０萬澳門元合約，建營電動車充電系統
《國企紅籌》﹡首創環境（０３９８９）２﹒３８億人幣購垃圾發電業務近８６％股權
﹡海通（０６８３７）涉嫌違法違規遭調查，目前經營正常
﹡越秀地產（００１２３）擬發債，籌最多２０億人幣
《神州民企》﹡旭輝（００８８４）承擔４﹒８億人幣夥恆地拓東莞商住地
﹡華夏視聽（０１９８１）主席蒲樹林增持２６﹒７萬股
﹡綠葉製藥（０２１８６）授出治療癡呆症新藥西班牙獨家商業權
﹡中綠（００９０４）料全年虧損減最少４０％
﹡索信達（０３６８０）應核數師要求完成金融服務獨立調查
﹡上期能源將在今年推出運價指數期貨
﹡李克強部署在京滬穗深等６城市開展營商環境創新試點
﹡證券期貨行政執法當事人承諾制度草案通過
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