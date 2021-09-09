【重拳監管】野村：約談未提出新監管要求，料騰訊或推遲新作上線

《經濟通通訊社９日專訊》中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人昨日（８日）會同中央

網信辦、文旅部等部門，約談騰訊（００７００）、網易（０９９９９）等重點網絡遊戲企業。

野村發表研究報告指，注意到監管層在是次約談中未有提出新的監管要求和措施，認為約談目的

在於使網遊企業更加重視和嚴格遵守與未成年人有關的遊戲管制，及回應官媒央視發現關於未成

年人遊戲時長限制的漏洞。

央視的報道指，未成年玩家透過在網購平台或獨立交易網站上購買成人註冊的遊戲帳號及個

人資訊，以免除遊戲時長限制，騰訊的兩大網遊《王者榮耀》和《和平精英》均被央視點名。野

村認為，售賣這些成人遊戲帳號的交易網站由獨立的第三方公司營運，而反成癮的認證系統則由

監管部署和維護。然而，騰訊作為中國最具影響力的遊戲公司之一，相信集團自知在執行監管要

求時需比其他同業做得更多。

野村預料，作為臨時措施，騰訊或推遲上線新作《英雄聯盟手遊》，以轉移傳媒過度關注在

集團本身以及其遊戲作品，但屆時市場情緒對騰訊股價的影響或比預期更大；加上《英雄聯盟手

遊》在海外市場的反應一般，故不會看好該遊戲帶來的收入增長潛力。此外，中國的ＭＯＢＡ類

遊戲市場已被《王者榮耀》高度滲透，預計同類型的新作增長空間有限。

野村強調，監管機構在審查新遊戲時將較以往更為嚴格，特別是在內容審查及防上未成年人

上癮方面，料在未來一、兩個月遊戲新作推出將有所延遲，但網易近期上線的兩個新作《永劫無

間》和《哈利波特》或因競爭減少而受惠。（ａｃ）



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