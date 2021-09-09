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即市新聞

09/09/2021 15:21

【無懼監管】騰訊仍獲近１１億北水淨被動掃貨，監管近尾聲？

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒９日報道》監管消息再臨！中央宣傳部及國家新聞出版署等四部
門，約談騰訊（００７００）、網易（０９９９９）等遊戲企業和平台，拖累一眾科技股借勢回
吐，騰訊、夥拍阿里（０９９８８）合共拉低恆指逾２００點。不過，仍有專家大派定心丸，認
為監管消息的股市的影響已臨近尾聲，籲投資者勿過分擔心！

＊林家亨：市場已消化監管消息，宜趁調整吸納騰訊＊

　　觀乎科技股近期錄一定程度的反彈幅度，以騰訊上月２０日的低位４１２﹒２元計，僅僅半
個月時間，漲逾１８％；美團（０３６９０）、京東（０９６１８）分別反彈２６％及２７％，
同期快手亦反彈近４５％。
　　國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒ
ｎｉｎｇ》上指出，騰訊股價昨日（８日）一度升破保歷加通道頂部，高見５２９元，借勢調整
實屬意料之內，料騰訊短線或會下試２０天線（現價約４７０元）水平。
　　林家亨指，是次約談對騰訊、網易等影響不大，因為網絡遊戲監管已不是新鮮事，消息已獲
市場消化，料監管消息對科技股的影響已近尾聲。加上，騰訊的保歷加通道頂部仍持續上移，料
下周仍有力回升，建議有意部署的投資者，可在４７０－４７５元買入。

＊逾３億淨掃騰訊，北水淨被動買入逾１０億＊
　
　　騰訊的跌幅於午後進一步擴大，一度瀉近７％，至４８９﹒２元。不過，據《經濟通ＨＶ２
報價系統》的數據，目前仍有買家入市掃貨，騰訊暫錄逾３億元資金淨主動買入，惟只成交金額
不大，僅逾１％。
　　據《大戶追蹤（證券篇）》功能，代表上海及深圳的北水券商，即分別為中國投資信息及中
國創盈市場股務均積極托價，兩間券商淨被動買入最多的股票均是騰訊，兩者合共淨被動買入規
模達１０﹒８９億元，加權平均價分別為４９９﹒３３５元及５００﹒３３４元。
　　事實上，北水過去三個交易日均淨買入騰訊，累計規模達２９﹒９５億元。投資者宜留意港
交所收市後公布的數據，觀察北水是否趁調整吸納。

＊科技股借勢調整，美團半日錄逾２億資金淨溉出＊

　　今日個別科技股亦有消息，其中美團（０３６９０）非執董、紅杉資本創辦人轉移持股予合
夥人，對走勢有多大影響？
　　美團半日錄逾２億資金淨主動賣出，一改過去五個交易日平均淨主動買入近２０００萬元的
勢頭。主動買沽比率僅為４８：５２，屬不及格水平。大戶，即單宗成交金額大於１００萬元的
主動買沽比率同樣不理想，亦較過去五天平均的遜色，反映散戶與大戶沽家的主動沽盤均較進取

　　相對騰訊，北水加持美團力度不強，兩間券商目前均淨被動賣出美團逾億。林家亨認為，美
團未來或會調整至二十天線水平（現價約２３１元）。

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