【無懼監管】騰訊仍獲近１１億北水淨被動掃貨，監管近尾聲？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒９日報道》監管消息再臨！中央宣傳部及國家新聞出版署等四部

門，約談騰訊（００７００）、網易（０９９９９）等遊戲企業和平台，拖累一眾科技股借勢回

吐，騰訊、夥拍阿里（０９９８８）合共拉低恆指逾２００點。不過，仍有專家大派定心丸，認

為監管消息的股市的影響已臨近尾聲，籲投資者勿過分擔心！



＊林家亨：市場已消化監管消息，宜趁調整吸納騰訊＊



觀乎科技股近期錄一定程度的反彈幅度，以騰訊上月２０日的低位４１２﹒２元計，僅僅半

個月時間，漲逾１８％；美團（０３６９０）、京東（０９６１８）分別反彈２６％及２７％，

同期快手亦反彈近４５％。

國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒ

ｎｉｎｇ》上指出，騰訊股價昨日（８日）一度升破保歷加通道頂部，高見５２９元，借勢調整

實屬意料之內，料騰訊短線或會下試２０天線（現價約４７０元）水平。

林家亨指，是次約談對騰訊、網易等影響不大，因為網絡遊戲監管已不是新鮮事，消息已獲

市場消化，料監管消息對科技股的影響已近尾聲。加上，騰訊的保歷加通道頂部仍持續上移，料

下周仍有力回升，建議有意部署的投資者，可在４７０－４７５元買入。



＊逾３億淨掃騰訊，北水淨被動買入逾１０億＊



騰訊的跌幅於午後進一步擴大，一度瀉近７％，至４８９﹒２元。不過，據《經濟通ＨＶ２

報價系統》的數據，目前仍有買家入市掃貨，騰訊暫錄逾３億元資金淨主動買入，惟只成交金額

不大，僅逾１％。

據《大戶追蹤（證券篇）》功能，代表上海及深圳的北水券商，即分別為中國投資信息及中

國創盈市場股務均積極托價，兩間券商淨被動買入最多的股票均是騰訊，兩者合共淨被動買入規

模達１０﹒８９億元，加權平均價分別為４９９﹒３３５元及５００﹒３３４元。

事實上，北水過去三個交易日均淨買入騰訊，累計規模達２９﹒９５億元。投資者宜留意港

交所收市後公布的數據，觀察北水是否趁調整吸納。



＊科技股借勢調整，美團半日錄逾２億資金淨溉出＊



今日個別科技股亦有消息，其中美團（０３６９０）非執董、紅杉資本創辦人轉移持股予合

夥人，對走勢有多大影響？

美團半日錄逾２億資金淨主動賣出，一改過去五個交易日平均淨主動買入近２０００萬元的

勢頭。主動買沽比率僅為４８：５２，屬不及格水平。大戶，即單宗成交金額大於１００萬元的

主動買沽比率同樣不理想，亦較過去五天平均的遜色，反映散戶與大戶沽家的主動沽盤均較進取

。

相對騰訊，北水加持美團力度不強，兩間券商目前均淨被動賣出美團逾億。林家亨認為，美

團未來或會調整至二十天線水平（現價約２３１元）。

