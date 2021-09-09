《盤後部署》北水入市見謹慎，恒指會否再試二萬五關看科技股表現

《經濟通通訊社９日專訊》多間華爾街大行對美股前景審慎，隔晚美股微跌。隔晚中央宣傳

部等部門約見遊戲公司，科技股普遍走低，拖累恆指低開２４４點報２６０７６點。其後，科技

股股越跌越有，加上汽車股、金融股隨市走低，而且恆大（０３３３３）繼續下瀉創約４年低，

拖累內房股急挫。最終港股收報２５７１６點，跌６０４點或跌２﹒３０％，主板成交

１６５９﹒９９億元。國企指數報９１８３點，跌２６５點或跌２﹒８１％。恆生科技指數報

６５６０點，跌３１０點或跌４﹒５２％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３６９３點，升１７點或升０﹒４９％，成交６７９４﹒６５億

元人民幣。深證成份指數報１４６９８點，升１０點或升０﹒０７％，成交７５２６﹒９０億元

人民幣。



＊短期不宜對科技股過分樂觀＊



恆指本日挫逾６００點，一舉跌穿十天線（約２５９３８點）及二十天線（約２５７８４點

）。筆者料恆指於２６７００點有較大阻力，短期或現調整。

首先，從８月初起，雖見北水重新買入騰訊（００７００）及美團（０３６９０）等，惟力

度明顯較今年初弱，未見十分積極，料純屬超賣後的反彈；期間整體「港股通」亦呈淨流出狀態

，反映北水入市謹慎。騰訊尾市跌幅再擴大，主要因為有消息指內地暫停新網遊審批。

其二，上述龍頭科技股股價普遍重新升回第一個反彈阻力位。內地政府監管措施持續，市場

依然憂慮其業務能否回恢過往的增長，加上經歷７月的大洗倉，科技股已蟹貨重重，目前唔建議

對科技股過分樂觀。

其三，以估值觀之，年初至今市場分析師普遍對中資科技股的盈利預測有不同程度下調，目

前市場觀點依舊。倘若增長未能恢復，現時的低估值或許為假象而已。

其四，本日市場炒作板塊主要僅為資源股及部分新能源股，反映市況極不健康，慎防短期調

整持續。

恆指方面，目前約在２６６００點出現小雙頂形態，如科技股短期未能領導大市重新向上突

破，恆指或有較大機會再度下試二萬五關。（ｋｓ）

